Críticas al PSOE

Pedro Bofill, ante las críticas al PSOE: "Yo no me reconozco en esas personas como socialista"

Hoy en Espejo Público entrevistamos a Pedro Bofill, socialista histórico, para conocer su opinión ante las críticas que está recibiendo el PSOE tras el encuentro que desde Moncloa han calificado como "una parida".

Pedro Bofill, en contra del 'sanchismo'.

Antena 3 Noticias
Espejo Público entrevista a Pedro Bofill, socialista histórico, que fue diputado y portavoz del PSOE y ha participado en el encuentro de críticos que ha dado tanto de que hablar y que desde Moncloa han calificado como una "parida".

En su opinión: "Estamos acostumbrados a este tipo de valoraciones" y ha confirmado que le parece "una descortesía importante y grave con respecto a personas que lo que estamos intentando es que el Partido Socialista Obrero Español recupere sus principios éticos, políticos y jurídicos y sus valores tradicionales que podemos enmarcamos dentro de la social democrática" y ha hecho referencia a que hoy en día "el partido tiene una deriva que es populista donde se ignora cual es el sentir de los militantes y se están tomando medias gravísimas tanto para los militantes como para el Estado" que no se han consultado a los militantes.

"Si ellos consideran que es una parida, es que tienen en poca consideración y en poco respeto a lo que es la organización del partido socialista, a sus militantes y sobre todo a sus votantes" ha concluido el socialista.

Polémica en Aragón

En cuanto a la polémica que se ha vivido en Aragón (desde el Partido Socialista no se ha aplaudido el premio póstumo a Javier Lambán), Pedro Bofill ha declarado que "Lambán en Aragón es un punto de referencia" por lo que la actitud de esas personas que no aplauden este reconocimiento a "una persona que ha dedicado toda su vida a reforzar los principios socialistas, me parece una mezquindad".

Ha sido muy contundente con sus palabras sobre el socialismo. "Yo no me reconozco en esas personas como socialista, porque le falta un principio fundamental que es el principio del reconocimiento humano y político a una persona que se ha esforzado muchísimo por defender los valores y principios del socialismo y sobre todo la convivencia de los aragoneses y de toda España".

Por lo que ha concluido que: "El reconocimiento a estas personas me parece un hecho que honra a las personas que han tomado la iniciativa y denigra a aquellos que han tenido una actitud tan mezquina como negarle el aplauso a un reconocimiento justo".

Alta tensión en directo.

Rifirrafe entre Elisa Beni y Arsenio Escolar por el envío del buque Furor a Gaza: "Metes baza siempre"

