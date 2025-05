El hijo del humorista Eugenio, al borde del desahucio: "Estoy en servicios sociales en un estado de vulnerabilidad"

Gerard Jofra ha recogido el legado de su padre, el gran Eugenio, dedicándose como él al humor. Sin embargo, este atraviesa uno de sus peores momentos, enfrentando problemas económicos.

El 31 de diciembre de 2023, Gerard firma un contrato de alquiler de un piso ubicado en el barrio barcelonés Sarrià-Sant Gervasi, uno de los distritos más exclusivos de la ciudad condal. Es en febrero cuando deja de pagar el alquiler de 1.200 euros mensuales.

En marzo, los impagos de Gerard le llevan a juicio y le condenan a pagar más de 19.200 euros de deuda. Ante esta complicada situación Gerard acepta los hechos, pero se declara en situación de vulnerabilidad.

"Llevo en un piso de una persona que, evidentemente, lo que menos he querido ha sido perjudicarla", señala, "pero me encuentro embargado por situaciones que pasan en la vida, no tengo actuaciones". Este se declara vulnerable y confiesa que a veces le ha faltado hasta para comer.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Andrea, la casera de Gerard, que asegura que tan solo le ha pagado un mes de alquiler. "Ha estado alargando el procedimiento lo que ha podido y más, lleva 16 meses sin pagar", asegura. ¿Saldará finalmente su deuda el hijo de Eugenio?