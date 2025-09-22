Antena 3 LogoAntena3
Vuelve El 1%: muy pronto, nueva temporada del fenómeno mundial que desafía la lógica

Tras arrasar en la primera edición, regresa el concurso en el que 100 participantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría.

Alberto Mendo
Antena 3 estrena muy pronto la segunda temporada de El 1%, el concurso presentado por Arturo Valls que arrasó en su primera edición en España y que es un fenómeno que ha liderado las audiencia en medio mundo. El principal aliciente de este formato es que no pone a prueba sólo lo aprendido estudiando o las habilidades de memoria, sino que mide la inteligencia real de las personas.

El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor. Las preguntas no son de cultura general, sino que tienen una importante parte de lógica.

Cada concursante empieza con una cantidad de dinero fija. Comenzarán con preguntas que acertaría el 90% de la población, más sencillas. Sin embargo, el juego se irá complicando con cada pregunta. El que responda mal, queda eliminado. Al final del programa, quienes sobrevivan se enfrentarán a la pregunta que sólo un 1% acertaría. El bote puede acumular hasta 100.000 euros.

