El secreto de la longevidad que hizo que María Branyas viviera 117 años: "Era como si hubiera engañado al tiempo"

María Branyas, una mujer catalana, murió con 117 años y, hoy, gracias a ella y a la ciencia, un estudio ha descubierto qué hábitos pueden hacer que vivamos más años.

María Branyas

Sara Sanz Navarro
María Branyas, una mujer catalana de 117 años falleció convertida en la española más longeva de la historia. Tras estudiar sus informes médicos y su cuerpo, los expertos concluyen en que el secreto de su longevidad puede estar en su intestino.

La clave de la salud que puede ayudarnos a vivir más años está en una microbiota cuidada. La mayor aliada para conseguirlo es la alimentación, aunque también la estabilidad emocional y la estimulación mental.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Manel Esteller, que ha liderado el estudio de la genética de María Branyas. "Las bacterias en su intestino era como si estuvieran por debajo de los 21 años", señala, "era como si hubiera restado años biológicos a sus años cronológicos"

Según nos cuenta el doctor, María Branyas hizo deporte hasta que el cuerpo se lo permitió y seguía una dieta equilibrada. Uno de los productos que más le ayudó a conservarse joven fue el yogur. "Proporciona bacterias y sustratos muy importante para el colon", advierte el doctor Esteller.

Cuidar la salud fue la pócima de la juventud de María Branyas que hoy sirve de ejemplo para todos. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

