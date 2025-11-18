Crimen Encarnita Polo
Helena Bianco, íntima amiga de Encarnita Polo, tras su asesinato: "Ella estaba muy contenta en la residencia"
El crimen de Encarnita Polo continúa conmocionando a todo el país. La artista fue estrangulada hasta la muerte presuntamente a manos de un compañero de la residencia en la que vivía.
Encarnita Polo fallecía el jueves por la noche a sus 86 años. Presuntamente fue uno de los compañeros de la residencia de Ávila en la que vivía desde hacía apenas unos meses, quien la estranguló hasta la muerte.
Existen muchas teorías alrededor de los últimos meses de vida de Encarnita Polo. Algunos amigos cercanos, como Rappel, han cargado contra la decisión de mandarla a una residencia, ya que consideran que la abandonaron.
Sin embargo, según Helena Bianco, íntima amiga de Encarnita, la decisión de llevarla a una residencia fue de su hija Raquel, que la quería tener más cerca. Además, esta estaría muy feliz de estar allí: "Estaba muy contenta".
El presunto asesino, que padece demencia senil prematura, se coló en la habitación de la artista y ahora se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud mental a la espera de pasar a disposición judicial.
