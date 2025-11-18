Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emotivo

El doble golpe de José Manuel Parada tras la muerte de su suegra y Encarnita Polo: "No me pude despedir"

Nuestro colaborador se rompe al confesar el doble golpe que está atravesando: la muerte de su suegra y la de su gran amiga, Encarnita Polo.

José Manuel Parada

Publicidad

La muerte de Encarnita Polo ha conmocionado a todo el país. La artista fallecía a sus 86 años el jueves por la noche en la residencia de Ávila donde vivía, presuntamente a manos de uno de los residentes de 76 años.

El hombre se coló por la noche en su habitación y presuntamente la estranguló hasta la muerte. Una imagen que atormenta en sueños a José Manuel Parada, nuestro colaborador y gran amigo de la artista. "He soñado que estaba con ella hablando y venía alguien a estrangularla", confiesa, entre lágrimas.

Además de la muerte de su amiga, José Manuel Parada ha sufrido recientemente la pérdida de su suegra. "No me pude despedir por trabajo", lamenta nuestro colaborador, "para ella era como un hijo más".

En cuestión de una semana, Parada ha tenido que enfrentarse a dos duras muertes que le han dejado un vacío en el alma. "Es muy duro recoger sus recuerdos de la residencia", señala. Hoy, emociona al plató entero reivindicando el cuidado de los mayores.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La cuidadora de su tío se atrinchera en casa tras su muerte: "El día que murió, se encerró en el piso y cambió la cerradura"

La cuidadora de su tío se atrinchera en casa tras su muerte: "El día que murió, se encerró en el piso y cambió la cerradura"

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados"

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados y debajo había un cuerpo"

María del Monte

Las lágrimas de María del Monte al recordar la muerte de su madre: "Desmontar su vida es de las cosas más duras que he hecho"

José Manuel Parada
Emotivo

El doble golpe de José Manuel Parada tras la muerte de su suegra y Encarnita Polo: "No me pude despedir"

Helena Bianco
Crimen Encarnita Polo

Helena Bianco, íntima amiga de Encarnita Polo, tras su asesinato: "Ella estaba muy contenta en la residencia"

Conflicto cristiano.
Homofobia en misa LGTBI

"Sois una panda de traidores": tensión en una Eucaristía que acoge a fieles LGTBI

Una Eucaristía organizada por el grupo pastoral Ichthys terminó el pasado sábado 15 de noviembre con un episodio de tensión cuando varios jóvenes irrumpieron en mitad de la celebración para increpar al sacerdote y a los fieles LGTBI presentes.

Asun protagoniza una jugada maestra en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 18 de noviembre

Asun protagoniza una jugada maestra en La ruleta de la suerte

La concursante usa el Me lo quedo y resuelve por 1.075 euros en el último momento para pasar a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández: "¡Yo pensaba que esta era para ti, Rosa!"

Jorge Fernández: "¡Yo pensaba que esta era para ti, Rosa!"

Sergio Dalma

Sergio Dalma, el cantante que triunfa en España e Italia, esta tarde en Y ahora Sonsoles

¿Te casarías otra vez con la misma persona? Jorge Fernández se pronuncia

¿Te casarías otra vez con la misma persona? Jorge Fernández se pronuncia

Publicidad