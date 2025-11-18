El doble golpe de José Manuel Parada tras la muerte de su suegra y Encarnita Polo: "No me pude despedir"

La muerte de Encarnita Polo ha conmocionado a todo el país. La artista fallecía a sus 86 años el jueves por la noche en la residencia de Ávila donde vivía, presuntamente a manos de uno de los residentes de 76 años.

El hombre se coló por la noche en su habitación y presuntamente la estranguló hasta la muerte. Una imagen que atormenta en sueños a José Manuel Parada, nuestro colaborador y gran amigo de la artista. "He soñado que estaba con ella hablando y venía alguien a estrangularla", confiesa, entre lágrimas.

Además de la muerte de su amiga, José Manuel Parada ha sufrido recientemente la pérdida de su suegra. "No me pude despedir por trabajo", lamenta nuestro colaborador, "para ella era como un hijo más".

En cuestión de una semana, Parada ha tenido que enfrentarse a dos duras muertes que le han dejado un vacío en el alma. "Es muy duro recoger sus recuerdos de la residencia", señala. Hoy, emociona al plató entero reivindicando el cuidado de los mayores.