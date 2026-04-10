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Hablamos con Ronna, viuda de Papuchi, tras su mediática portada: "Le ha costado mucho, pero no lo ha hecho por dinero"
Susanna Uribarri ha podido hablar con Ronna Keith, la viuda de Julio Iglesias Puga, que tras 20 años de silencio posa con sus hijos en la revista ¡HOLA!
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Ronna Keith y el doctor Julio Iglesias Puga se enamoraron cuando ella tenía 27 años y él, 75. La diferencia de edad nunca fue un problema y ambos formaron su propia familia, con sus hijos Jaime Nathaniel y Ruth Ann.
Desde la muerte del doctor, que falleció antes de conocer a su hija, Ronna se mantuvo alejada de los focos. Veinte años de silencio que recientemente se han roto con la portada de Ronna con sus dos hijos en la revista ¡HOLA!
Susana Uribarri, amiga de Ronna, ha podido hablar con ella sobre esta portada, que ha levantado mucho revuelo. Según le contó, le costó mucho hacerla porque siempre ha preferido mantenerse al margen de los medios. "Le insistieron mucho porque ya sus hijos eran mayores de edad y al final ella accedió", afirma Uribarri.
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Nuestra colaboradora ha querido aclarar que Ronna no ha hecho la portada por dinero, ya que su situación económica es muy favorable. ¡Dale al play para enterarte de todo!
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