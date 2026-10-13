La loca propuesta de Joaquín Padilla en honor a los Mojinos Escozíos: “Os pago los pelos en los huevos”

Los Mojinos Escozíos es una banda tan divertida como animada y sus canciones son capaces de poner a bailar a cualquiera. La prueba de ello la hemos vivido con la interpretación en directo por parte de la banda del programa de Un viaje de pelos que, como su propio nombre indica, habla sobre Turquía y los injertos capilares.

Ahora bien, la cabeza no es precisamente el lugar en el que se plantea la operación en cuestión en el tema de los Mojinos. Una letra que todo el público ha coreado, pasándolo en grande de principio a fin; algo que el propio Joaquín Padilla ha puesto en valor: “Muchas gracias al público, que han ayudado. ¡Qué grandes!”.

Con esta euforia, el cantante no se ha cortado: “Al que quiera ir a Turquía a ponerse pelo en los huevos, pago yo”. Una oferta que ha hecho estallar en carcajadas a los allí presentes, al igual que lo hacía el tema interpretado.

¿Quieres ver este divertido momento otra vez? ¡Dale play al vídeo de arriba!