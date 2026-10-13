Descendientes de Españoles, ante la suspensión del voto por la 'Ley de Nietos': "Mañana serán los españoles, las dictaduras comienzan así"

El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados afectados por la instrucción gubernamental de la llamada 'Ley de Nietos'. Una decisión que llega una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la celebración de elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

La presidenta de la Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM), Estela Marina, interviene en el programa para valorar la decisión del Tribunal Supremo. "La transparencia electoral para mí siempre va a ser imprescindible. Ahora bien, el derecho al voto también forma parte de la transparencia", afirmaba. Por este motivo, consideraba que en una democracia "se deben garantizar ambas cosas".

Su mensaje es contundente: "No podremos prohibir el derecho al voto de esta comunidad". La presidenta de ADEM cree que, si finalmente se impide votar a estas personas, la medida traerá más problemas que los actuales.

"La solución no es privar de un derecho a un descendiente de español"

Marina considera que, si existe alguna irregularidad, debe denunciarse con pruebas y de forma individual. Sin embargo, no cree que la solución sea "privar de un derecho a un descendiente de español que lo único que hizo fue presentar su expediente conforme a la ley que le pusieron delante".

La propia Marina reconocía ser de derechas y negaba que todo lo que rodea a la 'Ley de Nietos' sea un "juego de políticos". "Hoy somos nosotros; mañana serán los españoles. Los regímenes dictatoriales comienzan así", publicaba en sus redes sociales.

El presidente de Iustitia Europea, Luis María Pardo, fue junto a su partido quien solicitó al Supremo la suspensión cautelar de las elecciones del 29 de noviembre por su desacuerdo con el tratamiento del derecho al voto de los nacionalizados por la 'Ley de Nietos'. Ahora, responde a la presidenta de la ADEM. "Les permite votar si acreditan esa presunción en el exilio de acuerdo con la ley y no con la instrucción, por tanto, es garantista con la legalidad", sentenciaba. Unas palabras con las que se refería a que los ciudadanos dispondrán de cinco días hábiles para personarse con abogado y procurador y defender su derecho al voto. No obstante, deberán enterarse de esta posibilidad a través de la publicación de los autos en el BOE y en el tablón judicial.

"Podría ocurrir en el futuro a quienes emigraron por un salario mejor"

La presidenta de ADEM considera que este procedimiento es "complejo" y pone el foco en Cuba, uno de los países que señala como "líderes" en lo que respecta a la aplicación de la Ley de Nietos. "¿Dónde va a conseguir un cubano descendiente un abogado y un procurador español?", se preguntaba. A continuación, respondía ella misma: "Estamos prohibiendo el derecho de defensa porque no se van a poder personar".

En relación con Cuba, Marina también pone en duda que los afectados puedan ejercer su derecho al voto debido a la situación que atraviesa el país. "No hay correos, no hay transporte, no se va a poder gestionar", remarcaba. Ante estas dificultades, Pardo alejaba el hecho de que los interesados se personen y, por otra parte, que acrediten su derecho al voto.

Marina equipara la situación de los nacionalizados por la Ley de Nietos con lo que, a su juicio, podría ocurrir en el futuro a quienes emigraron durante la pandemia, a los jóvenes que se marcharon para estudiar inglés o a quienes buscaron un salario mejor. "Cuidado, porque es una línea muy débil", concluía.

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