Caos ferroviario entre Madrid y Barcelona: indignación de los pasajeros y críticas por la ausencia de Óscar Puente en X

El caos ferroviario vuelve a afectar a los viajeros de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Una avería ha provocado retrasos y aglomeraciones en la estación de Sants, donde numerosos pasajeros han esperado durante horas sin saber cuándo podrían salir sus trenes.

En Espejo Público, nuestra compañera Marta Rams ha conectado en directo desde la estación barcelonesa para mostrar la situación que se vivía a primera hora de la mañana. Algunos trenes que tenían prevista su salida a las 8:30 horas comenzaron a embarcar varias horas después, mientras los viajeros permanecían pendientes de los paneles informativos.

"Esto es una vergüenza": la indignación de los pasajeros

La incertidumbre y la falta de información han sido algunas de las principales quejas de los afectados. Varios viajeros que seguían esperando en Sants sin conocer la hora exacta de salida de sus trenes.

"Llevo desde las ocho de la mañana esperando", ha explicado uno de los pasajeros. Al ser preguntado por si había vivido una situación similar anteriormente, ha respondido con contundencia: "Nunca, nunca. Esto es una vergüenza, la verdad, no se puede estar aquí". El viajero también ha criticado la información que estaban recibiendo los usuarios: "Las pantallas están desinformadas y desactualizadas", ha denunciado ante las cámaras del programa.

La situación ha generado momentos de tensión en los accesos a los andenes, donde se concentraban numerosos pasajeros. Entre los afectados había personas mayores, viajeros con problemas de movilidad y usuarios que necesitaban llegar a tiempo a sus compromisos laborales o enlazar con otros trenes.

Viajeros pendientes de los paneles y sin saber cuándo podrán salir

Durante la conexión en directo, Marta Rams ha explicado que algunos pasajeros habían recibido avisos de nuevos retrasos y habían acudido a la estación con antelación, pero continuaban esperando sin disponer de información clara sobre la salida de sus trenes. La periodista también ha mostrado cómo comenzaban a embarcar viajeros de servicios que tenían prevista su salida varias horas antes. La acumulación de pasajeros y la incertidumbre han complicado la situación en la estación.

Las consecuencias de estas incidencias van más allá del tiempo perdido. Durante el debate en plató, los colaboradores han planteado quién debe asumir los gastos derivados de los retrasos, como las noches de hotel o la compra de nuevos billetes para llegar al destino. Además, han señalado el elevado coste que pueden alcanzar algunos desplazamientos entre Madrid y Barcelona cuando los viajeros buscan alternativas de última hora.

Críticas a Óscar Puente por su ausencia en X

El caos ferroviario también ha abierto un debate sobre la gestión de las infraestructuras y la respuesta del Ministerio de Transportes. Los colaboradores de Espejo Público han cuestionado la ausencia de pronunciamientos del ministro Óscar Puente en sus redes sociales sobre la incidencia mientras los pasajeros continuaban esperando en Sants.

Los colaboradores también han puesto sobre la mesa el mantenimiento de las vías, los recursos destinados a la conservación de las infraestructuras y el compromiso de puntualidad de Renfe. El debate ha girado en torno a la necesidad de garantizar un servicio fiable para los usuarios de la alta velocidad.

No obstante, durante la conversación también se ha defendido la labor de los trabajadores que atienden a los pasajeros, al destacar la presión que soportan cuando deben gestionar incidencias que afectan a un elevado número de viajeros.

La confianza en la alta velocidad, en entredicho

La sucesión de incidencias ha reabierto el debate sobre la fiabilidad de la alta velocidad española, tradicionalmente asociada a la rapidez y la puntualidad. Los colaboradores han advertido de que estos episodios pueden perjudicar la confianza de los usuarios y han reclamado una mayor atención al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Mientras tanto, los pasajeros afectados por la avería han continuado pendientes de la información sobre sus trenes en la estación de Sants, a la espera de poder reanudar sus viajes.

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