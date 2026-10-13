Mejores momentos | 13 de octubre
Laura consigue la primera ola: 525 euros y este premio valorado en 200 euros
La primera ola del programa no solo ha traído dinero en efectivo, sino también un premio que Laura ha celebrado ganar con la ola que le ha regalado el público.
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Laura se ha enfrenado ella sola a un panel con la pista “emoción durante el embarazo” y, en cuanto conseguía dinero, “se iba de compras” para descubrir las vocales. Y es que, en cuatro tiradas, solo había logrado sumar 50€ a su marcador, además de una Ayuda final y la mitad del Gran Premio.
Por suerte, la dinámica ha empezado a cambiar poco a poco, sumando dinero e incluso un premio valorado en 200€: un altavoz inteligente. Así, la concursante ha logrado llegar a los 525€ antes de resolver la pantalla de Brian: “Sentir las primeras pataditas del bebé”.
Con un total de 725€, Laura se ha llevado la primera ola del día. Una ovación muy merecida a la que ella misma se ha sumado. ¿Quieres ver de nuevo esta prueba? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.
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