Laura consigue la primera ola: 525 euros y este premio valorado en 200 euros

Laura se ha enfrenado ella sola a un panel con la pista “emoción durante el embarazo” y, en cuanto conseguía dinero, “se iba de compras” para descubrir las vocales. Y es que, en cuatro tiradas, solo había logrado sumar 50€ a su marcador, además de una Ayuda final y la mitad del Gran Premio.

Por suerte, la dinámica ha empezado a cambiar poco a poco, sumando dinero e incluso un premio valorado en 200€: un altavoz inteligente. Así, la concursante ha logrado llegar a los 525€ antes de resolver la pantalla de Brian: “Sentir las primeras pataditas del bebé”.

Con un total de 725€, Laura se ha llevado la primera ola del día. Una ovación muy merecida a la que ella misma se ha sumado. ¿Quieres ver de nuevo esta prueba? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.