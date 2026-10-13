Ramesh, sobre la visita de los Reyes a Ceuta: "Lo principal para nosotros es la presencia y la reivindicación de la españolidad total de Ceuta"

El presidente de la Comunidad Hindú en Ceuta, Ramesh, ha atendido a 'Espejo Público' para agradecer la visita de los Reyes y destacar que Ceuta es España: "Lo principal para nosotros es la presencia y la reivindicación de la españolidad total de Ceuta, él apoyo del rey está siendo vital, por los ánimos y por lo que representa la corona en España".

Tras la pregunta de si Ceuta ha vuelto a la normalidad, Ramesh ha sido contundente: "No ha vuelto a la normalidad, mover a los inmigrantes de las playas ha supuesto mover el avispero, no se ha solucionado el problema, creo que no hay voluntad o falta de capacidad, esto no es normal ni razonable".

El propio presidente de la Comunidad Hindú, cree que la visita es vital para que Marruecos se entere que Ceuta es España.

"Es una decisión acertada"

Los Reyes visitarán el cementerio musulmán de Ceuta como acto de homenaje a los fallecidos durante la entrada masiva a Ceuta de los días 30 y 31 de julio: "Es una decisión de su majestad que creo muy acertada, en mi primera convocatoria, hablando con los políticos, mis dos preguntas fueron dónde estaba el servicio de inteligencia español y qué iba a pasar con los fallecidos".

Por último, Ramesh ha querido destacar la valentía del pueblo ceutí: "Desear a Ceuta y a los ceutíes a que vuelva la normalidad en la mayor brevedad posible, han intentado desunir las 4 culturas que hemos vivido juntos durante siglos y siempre nos hemos llevado perfectamente bien".

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