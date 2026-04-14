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El Rosco | 14 de abril

David, acelerado: malogra un Rosco frenético por una última respuesta demasiado arriesgada

El concursante, que ha comenzado la prueba con sólo 107 segundos, ha jugado contrarreloj frente a la calma con la que Javier ha podido competir.

David, acelerado: malogra un Rosco frenético por una última respuesta demasiado arriesgada

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Alberto Mendo
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En su cuarto programa, David se ha enfrentado a una de las situaciones más complicadas en Pasapalabra: jugar El Rosco con la presión del tiempo. Su caso ha sido especialmente complicado: apenas ha llegado con 22 segundos acumulados en las pruebas, por lo que ha jugado con sólo 107 frente a los holgados 150 de Javier. El barcelonés ha pagado caros varios pinchazos, como el de Palabras Cruzadas con sólo un acierto en todo el panel.

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Por lo tanto, ha sido lógico que el concursante le haya pedido a Roberto Leal “imprimir un pelín de velocidad” a sus preguntas. El contraste ha sido llamativo: frente a la calma de Javier, David ha competido en modo contrarreloj. Sin embargo, se le ha dado bien porque ha terminado la primera vuelta con 21 aciertos y ha sumado otro más justo después.

Javier, con cautela, ha ido por detrás en el marcador, sin perder de vista lo que ocurría en el atril de al lado y pendiente de su desenlace. David podría haberse plantado con 22 letras en verde pero, quizá por la presión o por la inercia de ir tan acelerado, ha arriesgado y ha fallado, malogrando todo el esfuerzo anterior porque su rival ha conseguido igualarle. ¡No te pierdas este frenético Rosco en el vídeo!

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