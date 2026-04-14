David, acelerado: malogra un Rosco frenético por una última respuesta demasiado arriesgada

En su cuarto programa, David se ha enfrentado a una de las situaciones más complicadas en Pasapalabra: jugar El Rosco con la presión del tiempo. Su caso ha sido especialmente complicado: apenas ha llegado con 22 segundos acumulados en las pruebas, por lo que ha jugado con sólo 107 frente a los holgados 150 de Javier. El barcelonés ha pagado caros varios pinchazos, como el de Palabras Cruzadas con sólo un acierto en todo el panel.

Por lo tanto, ha sido lógico que el concursante le haya pedido a Roberto Leal “imprimir un pelín de velocidad” a sus preguntas. El contraste ha sido llamativo: frente a la calma de Javier, David ha competido en modo contrarreloj. Sin embargo, se le ha dado bien porque ha terminado la primera vuelta con 21 aciertos y ha sumado otro más justo después.

Javier, con cautela, ha ido por detrás en el marcador, sin perder de vista lo que ocurría en el atril de al lado y pendiente de su desenlace. David podría haberse plantado con 22 letras en verde pero, quizá por la presión o por la inercia de ir tan acelerado, ha arriesgado y ha fallado, malogrando todo el esfuerzo anterior porque su rival ha conseguido igualarle. ¡No te pierdas este frenético Rosco en el vídeo!