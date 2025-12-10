Antena3
Fran Perea, “loco” con su gesta en el ¿Dónde Están?: ¡segundo pleno consecutivo!

El invitado ha demostrado que su hazaña en el pasado programa no fue casual porque la ha repetido, esta vez con un panel dedicado a Robocop.

Alberto Mendo
Publicado:

Es imposible ser más expresivo que la cara que ha puesto Fran Perea en el ¿Dónde Están? al repetir pleno. ¡Ni él mismo se lo creía! Pocas veces se ha dado la circunstancia de que un invitado resuelva esta prueba en dos programas consecutivos de Pasapalabra. Por si fuera poco, el malagueño ya había hecho otra gesta esta tarde al hacer el Una de Cuatro de principio a fin, sin fallos. ¡Impecable con 30 aciertos!

¿Récord de Fran Perea en Pasapalabra? Hasta Roberto Leal le pide que se relaje

Este ¿Dónde Están? ha tenido un aire de cine vintage con dos grandes personajes de acción. Rosa se ha decantado por Robocop, dejando Terminator a Manu. La decisión de la concursante ha estado influida por el actor y cantante, un extra de responsabilidad que después ha cumplido con creces.

Como en el programa anterior, el equipo de Rosa ha ido de menos a más, encontrando poco a poco la sucesión correcta de números. De nuevo Fran, otra vez en su tercer turno, se ha convertido en el héroe de la prueba. “Loco” se ha quedado con su gesta y lo bien que lo está haciendo en esta visita a Pasapalabra. ¡Dale al play y compruébalo!

