Hablamos con Conchita antes de cantar para el papa León XIV en Barcelona: "Es algo histórico"

Millones de fieles siguen los pasos del papa León XIV que, tras visitar Madrid, se traslada a Barcelona para seguir con su recorrido en España. Una cita histórica que tendrá su última parada en las Islas Canarias.

Tras varios momentos inolvidables vividos en la capital, Barcelona espera no defraudar y recibir con los brazos abiertos al sumo pontífice. Entre los homenajes que se le harán al Santo Padre estarán los conciertos de artistas como Álvaro Soler, Alfred García o Conchita, con la que hemos podido hablar con minutos antes de su actuación.

La artista, que actuará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, ha confesado que se encuentra sorprendentemente tranquila, a pesar de la importancia de la actuación. "Es algo histórico", afirma Conchita.

La cantante ha afirmado que "se respira mucho respeto" y ha destacado el gran despliegue de medios. Una cita en la que la música trascenderá para homenajear al sumo pontífice. ¡Dale al play para escuchar a Conchita!

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