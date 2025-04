Habla la cuidadora despedida de la guardería de Torrejón: "Quizás me pasé un poco y le metí dos cucharadas a la fuerza"

Una guardería en Torrejón de Ardoz está en el punto de mira. Los padres que tenían a sus hijos en el centro han llevado a cabo una denuncia colectiva esta misma tarde, tras ver unas imágenes en las que una trabajadora agrede presuntamente a uno de los pequeños.

En el vídeo, la agresora zarandea y golpea contra la pared a una niña mientras le da de comer. Pese a los lloros desesperados de la bebé y los gritos de la agresora, el resto de trabajadoras, incluida la directora del centro, se mantienen impasibles.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la agresora, que se justifica. "Después de ese episodio en el que según ellos, casi se ahoga, la niña me dio un beso y se fue a dormir", advierte.

Aunque admite entre lágrimas que no ha actuado correctamente, se defiende: "Después de que me mordiera y me escupiera, a lo mejor me pasé un poco, pero es continua la presión de los padres, de la niña...".

La presunta agresora asegura que no tiene ninguna mancha en su expediente durante 30 años de carrera. Según nos cuenta, no ha ocurrido más veces, pero los padres no se lo creen.

La trabajadora, que ya ha sido despedida, no acepta los hechos ni asume la responsabilidad. ¿Conseguirán los padres hacer justicia?