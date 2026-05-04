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Una niña de 5 años, desaparecida en Oviedo antes de su acogida: "Los padres biológicos han raptado a su propia hija"

La policía busca a Miranda, una niña que habría sido raptada por sus padres durante una visita autorizada. Estos estaban a punto de perder su custodia.

Niña 5 años desaparecida

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Miranda, una niña de 5 años, ha desaparecido en Oviedo después de haber sido presuntamente sustraída por sus padres biológicos. Todo ocurrió durante una visita autorizada de estos, que mantenían contacto con la familia de acogida.

La madre de Miranda habría agredido a una educadora que estaba supervisando el encuentro, ya que se realizaba en un centro especializado para este tipo de procesos. Una agresión tras la que se habrían llevado a la niña.

Los padres biológicos estarían a punto de perder la custodia de Miranda, que ya llevaba 18 meses de acogida. Según nos ha contado nuestro colaborador Carlos Quílez, esta era la última visita de los padres biológicos, ya que los servicios sociales habían considerado que no eran aptos para cuidar y criar a la menor.

Ahora, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda. "Han raptado a su propia hija y se han fugado", señala Quílez, "hay una operación jaula alrededor de esta pareja". ¿Dónde está Miranda?

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