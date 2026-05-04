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Temor entre los españoles de Cabo Verde por la propagación del hantavirus: "No es que tengamos una sanidad de primer mundo"

Tres personas han fallecido en un crucero por el océano Atlántico presuntamente a causa del hantavirus, una infección relativamente desconocida. A bordo del crucero, que se encuentra bloqueado en Cabo Verde, se encuentran 14 españoles.

Hantavirus

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Un crucero de lujo que iba desde Argentina a Canarias ha hecho saltar las alarmas. El barco se encuentra parado y aislado en Cabo Verde a causa de una presunta propagación de hantavirus, que habría provocado la muerte de tres personas y una cuarta estaría en estado crítico.

El hantavirus es un virus relativamente desconocido cuyos primeros síntomas se manifiestan como una gripe, pero que puede llegar a ser mortal. Su transmisión entre humanos no suele ser frecuente, ya que se transmite inicialmente por la saliva, la orina o las heces de ratones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo se ha confirmado un caso de hantavirus a bordo en el laboratorio, aunque hay cinco sospechosos más. Además, catorce pasajeros son de nacionalidad española.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Pedro Díaz, un español en Cabo Verde que teme por la propagación del virus. "No es que en Cabo Verde tengamos una sanidad de primer mundo", afirma.

Según nos cuenta, se ha mandado un equipo médico a bordo del barco para comprobar el estado de salud de los pasajeros. Sin embargo, el crucero continúa en cuarentena y no desembarcará en Cabo Verde, una decisión que los ciudadanos agradecen. "Yo he felicitado al Primer Ministro por su decisión", señala Pedro Díaz. ¿Lograrán contener el virus?

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