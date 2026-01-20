Habla un amigo del maquinista fallecido en la tragedia de Adamuz: "Cuando me lo dijeron pensé que era imposible"

Una grave tragedia ferroviaria ha sacudido la red de alta velocidad tras el choque entre dos trenes en una vía nacional. Un convoy de la operadora Iryo, que viajaba desde Málaga con destino a Madrid, terminó descarrilando después de impactar contra un Alvia que se dirigía a Huelva. El balance provisional asciende a 42 víctimas mortales.

La incertidumbre domina ahora a decenas de hogares, ya que una treintena de pasajeros continúan desaparecidos. En el lugar del accidente, los servicios de emergencia trabajan sin descanso entre los restos de los trenes en busca de supervivientes.

Entre los fallecidos se encontraba Pablo, un joven maquinista de Alvia de 27 años. Aficionado a la fotografía y natural de Alcorcón, su muerte ha consternado por completo al barrio, donde era muy querido.

"Acababa de independizarse, estaba en una nueva etapa de su vida", nos cuenta Raúl, uno de sus amigos, que, según nos cuenta, no se creía que algo así le pudiera pasar a Pablo. "Mucha fuerza a su familia", señala.

Por el momento, se desconoce la causa exacta del accidente, aunque parece que las primeras hipótesis descartan un fallo humano. Ahora mismo, la investigación se centra en un fallo en el tren o en las vías. ¿Qué pudo ocurrir para que el Iryo descarrilara?