Habla un amigo del maquinista fallecido en la tragedia de Adamuz: "Cuando me lo dijeron pensé que era imposible"

Pablo era un joven maquinista de 27 años que falleció el pasado domingo en el descarrilamiento de los trenes de Adamuz. Una tragedia que ha sacudido a su entorno.

Una grave tragedia ferroviaria ha sacudido la red de alta velocidad tras el choque entre dos trenes en una vía nacional. Un convoy de la operadora Iryo, que viajaba desde Málaga con destino a Madrid, terminó descarrilando después de impactar contra un Alvia que se dirigía a Huelva. El balance provisional asciende a 42 víctimas mortales.

La incertidumbre domina ahora a decenas de hogares, ya que una treintena de pasajeros continúan desaparecidos. En el lugar del accidente, los servicios de emergencia trabajan sin descanso entre los restos de los trenes en busca de supervivientes.

Entre los fallecidos se encontraba Pablo, un joven maquinista de Alvia de 27 años. Aficionado a la fotografía y natural de Alcorcón, su muerte ha consternado por completo al barrio, donde era muy querido.

"Acababa de independizarse, estaba en una nueva etapa de su vida", nos cuenta Raúl, uno de sus amigos, que, según nos cuenta, no se creía que algo así le pudiera pasar a Pablo. "Mucha fuerza a su familia", señala.

Por el momento, se desconoce la causa exacta del accidente, aunque parece que las primeras hipótesis descartan un fallo humano. Ahora mismo, la investigación se centra en un fallo en el tren o en las vías. ¿Qué pudo ocurrir para que el Iryo descarrilara?

Denuncia

Familiar de uno de los desaparecidos en el accidente de Adamuz: "Nos están llegando bulos sobre su paradero"

El accidente de Adamuz se ha convertido en una de las peores tragedias ferroviarias recientes, con al menos 42 muertos y decenas de desaparecidos. Mientras las familias esperan noticias en medio de la oscuridad, algunos se aprovechan de su dolor.

Habla un amigo del maquinista fallecido en la tragedia de Adamuz: "Cuando me lo dijeron pensé que era imposible"

La casualidad que salvó a Lola de morir en el accidente de Adamuz: "Me cambié de vagón para ir con mi amiga"

Trabajadora de Alvia denuncia los temblores de los trenes: "No es un caso aislado y los comités no dan solución"

