Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

Dorita, desconsolada tras el robo de las cenizas de su hija: "Que las devuelvan, es muy importante para curar mi duelo"

Estaba a punto de cumplir la última voluntad de su hija fallecida, cuando unos desalmados le robaron las cenizas que llevaba en el bolso. Hoy, Dorita busca hacer justicia.

Dorita

Publicidad

Dorita está desesperada. Después de que hace siete años su hija se suicidara, su muerte vuelve a golpearla como el primer día. El motivo: le han robado sus cenizas del bolso.

Ocurrió el día que Dorita viajaba a España para trasladar las cenizas de Bolivia a nuestro país, cumpliendo así la voluntad de su hija: ser esparcida en un bosque o en el mar. "Lo tenía escrito en un diario", nos cuenta Dorita.

"Como llevaba tres maletas, cuando me di la vuelta a buscar una de ellas, no estaba, en un momento me lo robaron", recuerda, "que lo devuelvan, es muy importante para curar mi duelo".

Hoy, Dorita busca hacer justicia y recuperar las cenizas de su hija, aunque tiene claro que no hay consuelo para una madre que pierde a su hija por segunda vez.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Dorita

Dorita, desconsolada tras el robo de las cenizas de su hija: "Que las devuelvan, es muy importante para curar mi duelo"

Antonio Jesús

La estafa que le costó el matrimonio a Antonio Jesús: "Te insisten todos los días por teléfono hasta que te convencen"

Antonio Tejero

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria: "Su hijo dice que evoluciona despacio, pero va bien"

Imágenes
Exclusiva

Primeras imágenes de la empleada del hogar y el vigilante de seguridad detenidos por robado a Iker Casillas

Preysler
Isabel Preysler

La polémica de Isabel Preysler con Olivia de Borbón, por su biografía: "Es totalmente falso"

Joyero y amigo de Casillas
Lo analizamos

Joyero amigo de Iker Casillas, tras el robo de sus relojes: "Él tiene muchos de titanio y si le das el cambiazo se nota mucho"

La empleada del hogar de Iker Casillas y su pareja han sido detenidos por robar relojes de la casa de Iker Casillas y sustituirlos por réplicas falsas. ¿Cómo se dio cuenta el futbolista del cambiazo?

¡Cris deslumbra al resolver el Panel con Bote y se lleva 2350 euros!
MEJORES MOMENTOS | 24 DE OCTUBRE

¡Cris deslumbra al resolver el Panel con Bote y se lleva 2350 euros!

La concursante del atril azul se ha llevado nada menos que 1800 eurazos tras una jugada brillante en este panel.

Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte

Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte

Copaternidad

Busco a alguien para tener un hijo, así es la copaternidad

Jorge Fernández lamenta la mala suerte de Sergio: “Después de tanto sufrir, tenías que haberlo resuelto tú”

Jorge Fernández lamenta la mala suerte de Sergio: “Después de tanto sufrir, tenías que haberlo resuelto tú”

Publicidad