Hablamos con ella
Dorita, desconsolada tras el robo de las cenizas de su hija: "Que las devuelvan, es muy importante para curar mi duelo"
Estaba a punto de cumplir la última voluntad de su hija fallecida, cuando unos desalmados le robaron las cenizas que llevaba en el bolso. Hoy, Dorita busca hacer justicia.
Dorita está desesperada. Después de que hace siete años su hija se suicidara, su muerte vuelve a golpearla como el primer día. El motivo: le han robado sus cenizas del bolso.
Ocurrió el día que Dorita viajaba a España para trasladar las cenizas de Bolivia a nuestro país, cumpliendo así la voluntad de su hija: ser esparcida en un bosque o en el mar. "Lo tenía escrito en un diario", nos cuenta Dorita.
"Como llevaba tres maletas, cuando me di la vuelta a buscar una de ellas, no estaba, en un momento me lo robaron", recuerda, "que lo devuelvan, es muy importante para curar mi duelo".
Hoy, Dorita busca hacer justicia y recuperar las cenizas de su hija, aunque tiene claro que no hay consuelo para una madre que pierde a su hija por segunda vez.
