El spoiler de Arturo Valls sobre la nueva temporada de El 1%: "Se han dado situaciones muy divertidas"

Arturo Valls tiene muy claro qué hace diferente a El 1% respecto a otros concursos: "Claramente es el presentador, una persona muy atractiva". Su sentido del humor es uno de los grandes atractivos del programa, y también "el tipo de pregunta" al que se enfrentan los 100 jugadores que participan para llevarse el gran premio de 100.000 euros. "Aquí tiene más importancia la lógica, el sentido común, que los propios conocimientos", explica el presentador.

Al ser una segunda temporada, Arturo ha notado que los concursantes llegan ya "más preparados"... y avanza que los hay "muy divertidos". El formato permite las bromas entre el presentador y los participantes, por lo que se darán "situaciones muy divertidas". Además, se mantiene la visita de un trío de famosos cada semana: "Se pican un montón".

Curtido en mil concursos, Arturo reconoce lo bien que se lo pasa en El 1% "con esa especie de circo romano con 100 concursantes". Y da un último aliciente para no perderse la nueva edición: "Hay algún cambio en la dinámica, muy pequeño pero que va a molar y juega a favor del entretenimiento". ¡No te pierdas la entrevista al completo en el vídeo!