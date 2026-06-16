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CASO RAFA MIR

Habla el abogado de una de las presuntas víctimas del 'caso Rafa Mir': "Ellas están satisfechas con la sentencia"

Tras conocer la sentencia que condena a Rafa Mir y a su amigo Pablo Jara por presuntas agresiones sexuales y lesiones, hablamos con el abogado de una de las víctimas, la joven que presuntamente tuvo relaciones consentidas con Rafa Mir, pero habría sido agredida por su amigo.

Abogado víctima Rafa Mir

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rafa Mir, el futbolista del Elche CF, ha sido condenado a ocho años y medio por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. Dichos delitos se produjeron, según ha dictaminado el juez, la noche en la que tanto él como su amigo Pablo Jara, estuvieron en su casa junto a dos jóvenes que conocieron en una discoteca de Valencia.

Por su parte, Pablo Jara también ha sido condenado a dos años y medio de prisión por delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves. Una condena con la que tanto él como Rafa Mir han afirmado estar en desacuerdo y prometen recurrir.

Pablo Jara

Miguel Ángel Sampedro es el abogado de una de las dos denunciantes. Según nos cuenta, ambas están "satisfechas" con la sentencia y tranquilas, ya que, pese a que cabe recurso, para ellas "ya ha terminado".

El abogado sostiene que, pese a que Rafa Mir ha sido acusado de no tomarse enserio el proceso judicial, él no cree que sea así. Quienes sí que mantuvieron una actitud sospechosa durante el juicio según Sampedro eran los policías. "Los policías parecían seguir un guion estudiado", señala el letrado.

La sentencia, que no es firme, parece no haber sentado bien a Rafa Mir y a Pablo Jara, que podrían presentar un recurso para recurrirla. ¿Se sentarán ante un juez para demostrar su versión de los hechos?

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