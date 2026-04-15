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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Albert Espinosa tras haber superado su última batalla contra el cáncer

Albert Espinosa visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su nuevo proyecto. Un libro que viene justo después de su último golpe: un tumor que a sus 52 años le hizo poner el contador a cero.

Entrevista a Albert Espinosa

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Albert Espinosa rebosa ganas de vivir. Pese a los golpes que desde pequeño le ha dado la vida, siempre ha tenido claro que la lucha valdrá la pena, pase lo que pase.

Con apenas 13 años, le diagnosticaron un osteosarcoma, un cáncer que afecta a los huesos y que provocó que le amputaran una pierna,le extirparan un pulmón y parte del hígado. Aquellos 10 años ingresado en el hospital despertaron sus ganas de vivir e inspiraron Pulseras Rojas, el éxito nacional basado en su vida.

A finales del año pasado, Albert Espinosa anunciaba que volvía a tener un tumor, que finalmente resultó ser benigno. Sin embargo, le hizo poner de nuevo el contador a cero a sus 52 años.

Hoy, Albert Espinosa vuelve con una novela que le devuelve la ilusión y que promete llegarnos directa al corazón. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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