María se aprovecha del fallo de Elena para conseguir el ‘super comodín’

El colmo para cualquier concursante es usar ‘comodín’ para evitar perder el turno y el dinero que acumulaban y que, en la siguiente tirada, lo pierdan por un error propio debido a los nervios, y, si no, que se lo digan a Elena.

La concursante alicantina le ha cedido el turno a María tras un despiste inoportuno al decir la letra ‘N’, cuando ya estaba en el panel. Al llegarle el turno a Elena solo podía centrarse en un objetivo: el ‘super comodín’.

Sin mucho margen, ya que el panel estaba casi completo, la concursante andaluza ha conseguido descubrir la ‘letra oculta’ para llevarse el ‘super comodín’, junto con un marcador de 225€.