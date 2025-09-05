Antena 3 LogoAntena3
¡Habría ganado! La respuesta que Rosa no se atreve a dar y resulta decisiva en El Rosco

La concursante se ha mordido la lengua, optando por el empate con Manu, pero ha descubierto después que habría tenido 23 aciertos.

Alberto Mendo
Manu y Rosa han firmado un nuevo empate en El Rosco, por lo que los dos evitarán la Silla Azul en el próximo programa. Sin embargo, la concursante gallega ha descubierto que habría ganado si hubiera arriesgado. Sin embargo, por prudencia, se ha guardado ese as en la manga. El duelo ha sido el plato fuerte en un programa con nuevos invitados, entre ellos Eva Soriano y Nacho García, que han pactado una atrevida apuesta en La Pista.

Bombazo en Pasapalabra con una atrevida apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Hay trato!”

Con siete segundos de ventaja, Rosa ha comenzado la prueba y con buen pie: cinco aciertos. Manu también ha empezado con fuerza: seis letras y otras tantas en su siguiente turno. El duelo ha sido así de trepidante e igualado durante la primera vuelta, que han terminado casi a la par con el madrileño por delante: con un emocionante parcial de 20-19.

De esta forma, han llegado a un pulso final lleno de suspense. Manu, con un 22-21 a su favor, ha decidido plantarse. Rosa ha tenido que pensarse muy bien con qué letra arriesgar y ha logrado el empate. Después, se ha mordido la lengua para no dar una respuesta más. De haberse atrevido, habría ganado. ¡No te pierdas el duelo en el vídeo!

