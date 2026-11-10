Beatriz consigue engañar a Begoña en Sueños de libertad y recupera su confianza gracias a Gabriel

La estrategia de Beatriz y Gabriel ha dado sus frutos en Sueños de libertad. Después de reunirse con quien cree que es Javier Moreno, Begoña se siente culpable por haber desconfiado de Beatriz, sin sospechar que todo forma parte de un engaño.

Al contarle que el supuesto Javier no quiere responsabilizarse de ella ni de su bebé, Beatriz finge ser una víctima. Conmovida, Begoña le ofrece quedarse en su casa todo el tiempo que necesite. ¡La joven ha conseguido recuperar su confianza!