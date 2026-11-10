Andrés, totalmente en blanco, pierde dos turnos por no pedir consonante y deja escapar 775 euros

Andrés se enfrentaba a la dura tarea de resolver un panel por cuenta propia. Los nervios, desde el primer momento, han entrado en escena. Y es que el concursante, a pesar de lo que le pedía el público, ha comprado una vocal en lugar de utilizar el gajo de Todas las vocales para, poco después, emplearlo.

En lo que respecta a los lanzamientos, Andrés ha tenido la suficiente puntería como para acumular hasta 775€ en el marcador. Sin embargo, no conseguía adivinar qué ocultaba la pantalla de Brian. Una situación que ha terminado por bloquearlo mentalmente.

Tanto es así que, en lugar de arriesgarse con una consonante, perdía el turno por esperar demasiado tiempo. La primera vez ha empleado el Comodín, la segunda se ha conformado con ceder paso a su compañera. Patri, ya sabiendo cuál era la respuesta, ha esperado hasta sumar 225€ para resolverlo.

¿Quieres ver el panel completo? Lo tienes disponible en el vídeo de arriba.