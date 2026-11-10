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Mejores momentos | 10 de noviembre

Patri inaugura el programa por todo lo alto: ola de 675 euros y un premio valorado en 200 euros

Patri no se anda con medias tintas y en su primera oportunidad lo ha demostrado, cerrando un panel de 875€ para ganarse una ola de inauguración.

Patri en La ruleta de la suerte

Patri inaugura el programa por todo lo alto: ola de 675 euros y un premio valorado en 200 euros

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Borja Tamayo
Publicado:

Patri ha sido la encargada de inaugurar los paneles convencionales de La ruleta y lo ha hecho de forma triunfar. Y es que, tirada a tirada, la concursante ha dejado claro que conocía bien las estrategias de juego, apuntando y atinando en cada lanzamiento.

Tanto es así que Patri ha conseguido alcanzar un marcador de 675€. Ahora bien, no bastante con esto, también tenía sobre el atril un altavoz inteligente valorado en 200€. La única tarea que le quedaba era resolver el panel para celebrar una eufórica primera ola nada más arrancar el programa.

¡Dicho y hecho! Sin prisa, pero sin pausa, la concursante se ha dispuesto a leer la pantalla de Brian sin errores. Un nuevo acierto que le ha permitido enfundarse los primeros 875€. ¿Quieres ver cómo lo ha hecho? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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