"Me voy a Estados Unidos": Evren se despide de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Bahar se echó para atrás en el último momento y decidió no casarse con Evren. Los miedos y las dudas pesaron demasiado y, a pesar de que la médico ha intentado explicarle sus motivos al doctor, el futuro de su relación parece no ser el más idílico.

Evren ha decidido aceptar la propuesta de trabajó que le llegó hace unos días de Estados Unidos y se lo comunicará a Bahar, de una manera muy fría, en los próximos capítulos. Ya nada lo une a ese hospital y necesita alejarse de la madre de Umay y Uras para olvidarse de ella.

A Bahar le sentará como un jarro de agua fría la noticia y su amiga Çagla la animará a luchar por Evren. Paralelamente, las dos amigas intentarán ayudar a Rengin, que descubrirá la verdadera cara de Tura. ¡No te pierdas los próximos capítulos de Renacer, el lunes y el martes a partir de las 22:00h en Antena 3!