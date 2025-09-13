Antena 3 LogoAntena3
"Me voy a Estados Unidos": Evren se despide de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

El doctor no perdona lo que su exprometida le ha hecho y ha decidido tomar distancia y comenzar una nueva vida en el extranjero. ¿Será capaz Bahar de detenerlo?

Patri Bea
Publicado:

Bahar se echó para atrás en el último momento y decidió no casarse con Evren. Los miedos y las dudas pesaron demasiado y, a pesar de que la médico ha intentado explicarle sus motivos al doctor, el futuro de su relación parece no ser el más idílico.

Bahar deja a Evren plantado en el altar mientras a Timur le da un infarto: “No puedo hacerlo”

Evren ha decidido aceptar la propuesta de trabajó que le llegó hace unos días de Estados Unidos y se lo comunicará a Bahar, de una manera muy fría, en los próximos capítulos. Ya nada lo une a ese hospital y necesita alejarse de la madre de Umay y Uras para olvidarse de ella.

A Bahar le sentará como un jarro de agua fría la noticia y su amiga Çagla la animará a luchar por Evren. Paralelamente, las dos amigas intentarán ayudar a Rengin, que descubrirá la verdadera cara de Tura. ¡No te pierdas los próximos capítulos de Renacer, el lunes y el martes a partir de las 22:00h en Antena 3!

Series

