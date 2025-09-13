¿Lo recordabas? Esta es la exitosa serie de Antena 3 en la que Carolina Lapausa participó hace años

La doctora Luz Borrell conquistó a los espectadores de Sueños de libertad desde el principio por su simpatía, su dulzura y su pasión por la medicina. El trabajo que ha hecho Carolina Lapausa con este personaje ha sido admirable, aunque muchos ya la conocíamos por haber interpretado a otros personajes queridos en la cadena.

Si has visto El Internado, recordarás a la gran Jacinta, la gobernanta de la Laguna Negra. Aunque fue Amparó Baró la que dio vida al personaje tal y como lo conocemos, en los frashbacks que veíamos de su vida en muchos de los capítulos, era Carolina Lapausa la que interpretaba a esa joven Jacinta.

En esos viajes al pasado de la serie, Jacinta estaba locamente enamorada del padre de Elsa, el director del internado y ella fue clave para que Samuel Espí salvase su vida y se convirtiese en el gran Héctor de la Vega.

Aunque el papel de Carolina Lapausa fue secundario en la serie, esos flashbacks de Jacinta nos ayudaron a comprender la historia de los hermanos Espí y Novoa Pazos y los seguidores de la serie jamás olvidaremos la escena en la que se descubría quién era realmente Héctor de la Vega.

Otro personaje de El internado estuvo en Sueños de Libertad

Los seguidores de El Internado también habréis reconocido a otro mítico personaje de la serie que salió hace ya meses en Sueños de libertad: Mercedes, la tía de Begoña que resultó ser su madre.

Esta entrañable mujer que nos robó el corazón estaba interpretada por Yolanda Arestegui, la actriz que en El Internado interpretaba a Sandra Pazos, también conocida como Irene Espí, la madre de Marcos y Paula.

Si algo tienen en común estos dos personajes es que ambos protagonizaron desgarradoras escenas con sus hijos, aunque en El Internado fuese en el último capítulo. ¡Qué grandes series nos ha regalado la cadena!