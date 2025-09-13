Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por vulnerar su honor

Ha interpuesto varias demandas civiles para resolver lo que interpreta como ataques personales.

Tania Taboada
Publicado:

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado varias demandas por injurias y calumnias, contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el exvicepresidente Pablo Iglesias y varios periodistas, al considerar que las críticas vertidas contra él han vulnerado su derecho al honor.

Fuentes jurídicas han informado a la agencia EFE de que ya se han programado varios actos de conciliación en diferentes juzgados de primera instancia, como primer paso a las demandas presentadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

El diario El Confidencial ha adelantado este sábado la decisión del magistrado de llevar estas críticas ante la Justicia y cita entre los demandados al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

