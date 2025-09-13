Una explosión en un bar de Vallecas deja 25 heridos, tres de ellos de gravedad

Una explosión en un bar de Vallecas, en Madrid, ha dejado 25 heridos, tres de ellos de gravedad y dos potencialmente graves, después de que la detonación afectara a un edificio de viviendas ubicadas encima del local. El suceso ha ocurrido a las 15:00 horas en la calle Manuel Maroto, según ha informado Emergencias Madrid.

Al bar 'Mis Tesoros' han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid. Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro.

Podría tratarse de una explosión de gas

"Explosión en un bar c/Manuel Maroto en Puente de Vallecas. Samur Protección Civil y SUMA 112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave. 17 dotaciones de Bomberos Madrid están trabajando en el desescombro. Policía Local de Madrid regula el tráfico en la zona", han informado en X.

Entre los heridos más graves, uno ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón, otro en el Hospital 12 de Octubre y un tercero será evacuado. Según las primeras hipótesis, todo apunta a una explosión de gas aunque los técnicos no lo han confirmado. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones.

Máxima precaución ante la inestabilidad del edificio

Los bomberos siguen trabajando en la zona para retirar los escombros a mano, ya que utilizar maquinaria con las inestables condiciones del edificio, sería peligroso. La Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid también está ayudando mediante la intervención con drones, según confirma Europa Press.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha lamentado a través de su cuenta de X lo ocurrido, y ha mostrado su preocupación por la evolución de la situación.

