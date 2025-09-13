Antena 3 LogoAntena3
¿Jugarán algún día?

Los 5 famosos que Pasapalabra debería invitar cuanto antes

Roberto Leal ha intentado que algunos de estas celebridades vayan a jugar a Pasapalabra, ¿lo conseguirá algún día?

Roberto Leal, fulminante con Manu y con Rosa: "¡No se conocen ninguna!"

Julián López
Por Pasapalabra han pasado una infinidad de celebridades del ámbito de la televisión, la música, el deporte y un largo etcétera. Durante tres programas, cuatro famosos hacen piña con los dos concursantes centrales para ayudarles a sumar segundos de cara a El Rosco y, sobre todo, para pasar un buen rato.

Roberto Leal, siempre muy juguetón y con iniciativa, ha aprovechado las redes sociales y a ciertos invitados para pedir que vengan otros que darían mucho juego en el concurso. Por eso, estos son cinco famosos que nos encantaría ver en Pasapalabra. ¡Roberto, hazlo!

Susanna Griso

Roberto Leal ha estado cinco años intentando que Susanna Griso fuese como invitada a Pasapalabra. Y la presentadora de Espejo Público ha ‘esquivado’ la invitación en varias ocasiones.

Roberto tuvo su oportunidad con Nando Escribano, colaborador de Espejo Público, cuando jugó en Pasapalabra, y Susanna Griso le mandó un mensaje. “Igual la temporada que viene te sorprendo”. ¿Será que viene a Pasapalabra?

El mensaje de Susanna Griso para Roberto Leal: “Igual la temporada que viene te sorprendo”

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol es otro de los deseos, por ahora, frustrados de Roberto Leal. Pasapalabra ha tenido como invitados a Cristóbal Soria, Edu Aguirre y Carme Barceló, tertulianos de El Chiringuito, y Roberto los ha usado como mensajeros para invitar al presentador.

Mónica Carrillo

Lo que comenzó como un pique en redes sociales entre Roberto Leal y Mónica Carrillo acabó con una visita de la presentadora de Noticias... aunque no del todo oficial. ¡Se enfrentaron en un Rosco presentado por Joaquín, el novato!

El tenso Rosco entre Mónica Carrillo y Roberto Leal en el debut de Joaquín Sánchez como presentador de Pasapalabra

Roberto consiguió que Mónica jugase en Pasapalabra, aunque no fuese en el programa per se de cada tarde a las 20.00 horas. ¿Se animará a jugar la presentadora en el programa de verdad?

Joaquín Sánchez y Susana Saborido

Por último, no nos podemos olvidar de la pareja del momento en Atresmedia. Joaquín Sánchez y Susana Saborido, los presentadores de Emparejados, no han acudido a Pasapalabra todavía, aunque contamos con el mismo precedente que Mónica Carrillo: el exfutbolista hizo de presentador de Pasapalabra en un programa de Joaquín, el notavo.

La pullita de Mónica Carrillo a Roberto Leal al aparecer por primera vez en Pasapalabra

Joaquín y Susana darían muchísimo juego en el programa, sobre todo si los ponemos a cada uno en un equipo diferente y tienen que enfrentarse en La Pista. ¡Las risas estarían aseguradas!

