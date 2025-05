La frustración del hijo de una residente de Navas del Rey: "Me siento fatal por no haberla creído cuando dijo que no estaba bien"

En Navas del Rey (Madrid), una residencia de ancianos se encuentra en el ojo del huracán y está a punto de cerrar tras la denuncia pública de una extrabajadora a través de nuestro programa. La exempleada compartió imágenes que mostraban las inhumadas condiciones en las que vivían los residentes, entre suciedad extrema y un brote de sarna descontrolado.

El propietario de la residencia, conocido como Pedro "El frutero", ya tenía antecedentes en el sector, ya que anteriormente regentó un centro de mayores en Lanzahíta (Ávila), el cual fue cerrado debido a infracciones graves similares.

José Luis tenía a su madre en la residencia de Navas del Rey y se enteró del escándalo por televisión: "Se me cayó el mundo encima".

Pese a que su madre se quejó en varias ocasiones y le transmitió que no estaba bien, José Luis no le dio importancia. "Me siento fatal", confiesa, entre lágrimas, "tendría que haberla creído".

Hoy, se suma a las denuncias de familias que consideran inhumano el trato que le daban a los residentes. ¡Dale al play para escuchar su testimonio!