Lluvia de piropos para Manu tras su nuevo poema dedicado a los invitados: “Lo tiene todo”

Los últimos programas de Pasapalabra han estado llenos de intensidad por los momentos emocionantes e históricos que se han vivido. Carmen Morales, Octavi Pujades, Shaila Dúrcal y Jorge Roelas han formado el cuarteto de invitados que ha tenido la suerte de vivir en el plató desde el cumpleaños de Manu y hasta el bicentenario de Rosa.

En el momento de la despedida, se ha cumplido lo que Manu ha convertido en tradición desde hace más de 300 programas: su poema jugando con sus nombres y apellidos. “Os merecéis un palacio, mismamente el ‘Durcal’ de Venecia”, ha sido el guiño que ha dedicado a las dos cantantes.

Todos se han sorprendido con los versos y le han correspondido con un aplauso. Roberto Leal le ha elogiado una vez más: “Hombre de récord, juglar…, lo tiene todo”. ¡Disfruta del poema al completo en el vídeo!