"Me tuve que buscar en wikipedia": la surrealista anécdota que Ester Espósito vivió este verano

La actriz ha confesado que recientemente intentó entrar en una discoteca de su pueblo y no la dejaron entrar por parecer más joven de lo que es.

Patri Bea
El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de Ester Expósito. La actriz ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para presentarnos su última película, 'El Talento', y para hablarnos de sus últimos proyectos profesionales.

Después de explicar la trama de la película y de confesar que es una amante del terror, la actriz ha compartido con Pablo Motos una surrealista anécdota que vivió este verano en su pueblo cuando intentó entrar con sus amigos en una discoteca... ¡Le pidieron el DNI!

Al parecer más joven de lo que es, el agente de seguridad de la puerta pensó que Ester era menor de edad y como no llevaba el DNI encima tuvo que buscarse en internet para que le enseñara quien era. ¡Escucha la anécdota al completo en el vídeo de arriba!

