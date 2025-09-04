La increíble remontada de Manu en El Rosco: da la vuelta al marcador… ¡con dos fallos!

Por mucho tiempo que lleven en Pasapalabra, sumando récords e hitos, Manu y Rosa nunca dejan de sorprender en El Rosco. Esta vez ha sido el concursante madrileño quien ha dejado a todos boquiabiertos con la increíble remontada que ha protagonizado. La ha conseguido in extremis, cuando la suerte ya parecía echada. Su sonrisa final ha sido igual a la que ha esbozado cuando dedicaba su poema de despedida a los invitados, llena de nuevos guiños para Carmen Morales, Octavi Pujades, Shaila Dúrcal y Jorge Roelas.

El arranque de la prueba ha sido igual en ambos atriles, con cuatro aciertos. La diferencia de tiempo inicial entre los dos concursantes era de sólo nueve segundos. Rosa ha ido apretando el acelerador y se ha distanciado definitivamente con un turno de ocho letras, que le permitía cerrar la primera vuelta con 20 en verde.

Manu ha ido acercándose pero, al volver a la F, ha cometido su primer fallo, ya que no es lo mismo “folleto” que “folletín”. Rosa, con 21 aciertos y viendo cómo la situación se le había complicado a su rival, ha hecho un guiño a Javier Dávila y su ‘Se acabó’: “Me voy a marcar un María Jiménez”.

Lo que no se esperaba al plantarse es el insólito final que iba a producirse. Manu, en su remontada, ha empatado en aciertos pero ha cometido otro error. Todo pintaba a una visita a la Silla Azul cuando se ha sacado de la manga un as ganador. ¡Revive este espectacular Rosco en el vídeo!