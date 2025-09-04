Shaila Dúrcal brilla gracias a Pastora Soler y ‘Quédate conmigo’ en el ¿Dónde Están?

‘Quédate conmigo’ y ‘Algo pequeñito’ son dos canciones que representaron a España en Eurovisión. En Pasapalabra, se han convertido también en las dos opciones del ¿Dónde Están?, entre las que ha tenido que elegir Rosa. Su equipo, formado por Jorge Roelas y Shaila Dúrcal, le ha ayudado a escoger la gran balada de Pastora Soler, que al actor parecía sonarle más que ‘Let’s get loud’ de Jennifer López en La Pista.

Jorge también ha bromeado sobre el temado de Daniel Diges: “Es que algo pequeñito ya lo tienen aquí conmigo”. Tras este divertido momento, el equipo naranja se ha concentrado para encontrarse con palabras que salen en la letra de ‘Quédate conmigo’.

Aunque en cada turno han ido avanzando con el panel, siempre surgía algún número que les obligaba a volver a empezar. El tiempo enfilaba ya su recta final cuando Sheila ha estado brillante hilando números hasta firmas un espectacular pleno. ¡No te lo pierdas en el vídeo!