Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 4 de septiembre

Jorge Roelas revela una premonición con Jennifer López… ¡y no la aprovecha en La Pista!

El actor ha contado que estaba tarareando esta canción antes de su duelo en La Pista, pero no la ha reconocido durante la prueba y Octavi Pujades se ha llevado el triunfo.

Jorge Roelas revela una premonición con Jennifer López… ¡y no la aprovecha en La Pista!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La canción que les ha tocado a Jorge Roelas y Octavi Pujades en La Pista es “conocida”, como Roberto Leal ha avanzado, hasta el punto de que “hay vídeos por ahí circulando” de ambos actores bailándola. La segunda parte es una broma del presentador, aunque tampoco es descartable que existan. En cualquier caso, el duelo se ha resuelto con el primer fragmento y con una curiosa anécdota.

Jorge, aunque más rápido con el pulsador, ha sido incapaz de seguir la melodía ni recordar el título. Octavi ha aguardado con ganas el rebote para cantar ‘Let’s get loud’, de Jennifer López. ¡Se ha llevado los cinco segundos para Manu!

“Lo peor es que, antes, he pensado en esta canción y la he tarareado”, ha confesado Jorge sobre esta especie de premonición. Sin embargo, a la hora de la verdad, no la ha reconocido y no ha sabido aprovechar esa ventaja del destino. ¿O se lo ha inventado, como ha dicho Carmen Morales? ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La increíble remontada de Manu en El Rosco: da la vuelta al marcador… ¡con dos fallos!

La increíble remontada de Manu en El Rosco: da la vuelta al marcador… ¡con dos fallos!

Lluvia de piropos para Manu tras su nuevo poema dedicado a los invitados: “Lo tiene todo”

Lluvia de piropos para Manu tras su nuevo poema dedicado a los invitados: “Lo tiene todo”

Shaila Dúrcal brilla gracias a Pastora Soler y ‘Quédate conmigo’ en el ¿Dónde Están?

Shaila Dúrcal brilla gracias a Pastora Soler y ‘Quédate conmigo’ en el ¿Dónde Están?

Jorge Roelas revela una premonición con Jennifer López… ¡y no la aprovecha en La Pista!
Mejores momentos | 4 de septiembre

Jorge Roelas revela una premonición con Jennifer López… ¡y no la aprovecha en La Pista!

Pajares
Guerra familiar

Silencio en el clan Pajares tras la reaparición de Andrés Burguera: "Ni su padre ni su hermana se han puesto en contacto con él"

Froilán
Exclusiva

Froilán, cerrando la discoteca en Ibiza antes de volver a Abu Dabi: las últimas imágenes del hijo de la infanta Elena

Froilán ha disfrutado de un verano en nuestro país antes de volver a sus labores en Abu Dabi. En Y ahora Sonsoles te mostramos cómo fue su noche en una famosa discoteca de Ibiza donde se quedó hasta que encendieron las luces.

Marga
Permisos por fallecimiento

La denuncia de Marga tras la muerte de su hijo: "Que alguien me diga que un padre puede ir a trabajar al tercer día de perder un hijo"

Tenemos más días de permiso por casarnos que por la muerte de un hijo. Esto es precisamente lo que denuncia Marga, que tras la muerte de su hijo se veía incapaz de volver al trabajo.

Pablo López

Pablo López se confiesa en un divertido Ping Pong y lanza un mensaje: “Me gustaría colaborar con Mika”

Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre las memorias de Isabel Preysler: "Se la ha criticado por la relación con Vargas Llosa y ahora vamos a ver qué pasó"

El verano dinamitó mi relación

El verano, ¿sinónimo de ruptura?: "Llevaba 35 años de matrimonio y el verano dinamitó mi relación"

Publicidad