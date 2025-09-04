Jorge Roelas revela una premonición con Jennifer López… ¡y no la aprovecha en La Pista!

La canción que les ha tocado a Jorge Roelas y Octavi Pujades en La Pista es “conocida”, como Roberto Leal ha avanzado, hasta el punto de que “hay vídeos por ahí circulando” de ambos actores bailándola. La segunda parte es una broma del presentador, aunque tampoco es descartable que existan. En cualquier caso, el duelo se ha resuelto con el primer fragmento y con una curiosa anécdota.

Jorge, aunque más rápido con el pulsador, ha sido incapaz de seguir la melodía ni recordar el título. Octavi ha aguardado con ganas el rebote para cantar ‘Let’s get loud’, de Jennifer López. ¡Se ha llevado los cinco segundos para Manu!

“Lo peor es que, antes, he pensado en esta canción y la he tarareado”, ha confesado Jorge sobre esta especie de premonición. Sin embargo, a la hora de la verdad, no la ha reconocido y no ha sabido aprovechar esa ventaja del destino. ¿O se lo ha inventado, como ha dicho Carmen Morales? ¡Descúbrelo en el vídeo!