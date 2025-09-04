Antena 3 LogoAntena3
De ron cola y botellones: Ester Expósito recuerda sus primeras fiestas

La actriz ha confesado como es interpretar a un personaje en estado ebrio y ha contado cómo fueron sus primeras fiestas en la capital.

fiestas

Cerramos la semana por todo lo alto con la visita de… ¡Ester Expósito! La actriz internacional ha venido a visitarnos para hacernos estallar de risa con sus anécdotas y para presentarnos su próximo proyecto: El Talento.

Ester ha confesado que uno de los retos más complicados para cualquier actor es… ¡actuar como una persona borracha! La actriz ha confesado que, al no ser consciente de ti mismo cuando estás en un estado ebrio, es complicado recrear esa situación.

También junto a Pablo Motos ha recordado sus primeras fiestas: de botellones en Arza con ron cola. Y aunque desde entonces ha pasado ya bastante tiempo la actriz ha reconocido que eran una de sus fiestas favoritas. ¿Quieres escucharlo con detalle? ¡Corre a darle al play!

El concursante madrileño ha sorprendido a Rosa, que había optado por marcarse “un María Jiménez” y plantarse con 21 aciertos.

