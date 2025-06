Flavia Zarzo, tras la muerte de su padre, Manolo Zarzo: "Él no quería ver a uno de mis hermanos ni muerto, pero no era yo"

El lunes por la noche fallecía el famoso actor Manolo Zarzo a los 93 años, sin embargo, su hija Flavia no se enteraba de la noticia hasta el día siguiente y por medio de alguien ajeno a la familia, un director de teatro.

La familia de Manolo Zarzo decidió despedirle en la más estricta intimidad, tanto que le pidieron a Flavia que no acudiese. Según ellos, Manolo verbalizó en vida que no quería que su hija fuera a su funeral, debido a un conflicto que llevaban arrastrando unas dos décadas.

Pese a la petición de la familia, Flavia decidió presentarse en el tanatorio, provocando un profundo dolor en el resto de asistentes, que vieron opacado el homenaje a Manolo por un conflicto familiar.

Hoy, Flavia Zarzo visita el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos qué ocurrió en el tanatorio y que relación tenía con su padre. Según ella, el contacto con su padre nunca se perdió, tal y como afirman sus hermanos. "Yo le adoraba, es la persona que más ha influido en mi vida", advierte.

Flavia ha confesado que sufrió mucho al recibir la noticia por boca de un director de teatro: "Cuando llamé a preguntar si era verdad, me dijeron que no iba a llegar y que mejor no fuera".

Pese a los rumores que dicen que Manolo verbalizó que no quería a Flavia en su velatorio, esta lo aclara. Según cuenta, su padre aseguró que "no quería ver a uno de sus hermanos ni muerto", pero no era ella. "Estábamos cuatro de cinco hermanos, blanco y en botella", sentencia, señalando a su hermano Manuel, que no acudió al tanatorio.

Los dos días posteriores a la muerte de Manolo Zarzo han estado teñidos de tensión y algunos compañeros de profesión y familiares creen que Manolo no recibió la despedida que él hubiera querido. "Pilar, su mujer, decidió hacer algo íntimo y me parece genial, pero creo que a mi padre le hubiera encantado que todos sus compañeros hubieran ido".

La familia de Manolo Zarzo se enfrenta a una polémica que, según ellos, mancha el nombre de Manolo en el peor momento. ¿Lograrán recomponerse el clan Zarzo?