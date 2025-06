Flavia, hija de Manolo Zarzo, rompe su silencio: "No es verdad que mi padre no me quisiera en el velatorio"

Manolo Zarzo fallecía el lunes a sus 93 años. Su familia decidió darle el último adiós en la más estricta intimidad, pero lo ocurrido en el tanatorio opacó al sentido homenaje que pretendían darle al actor.

La presencia de su hija Flavia en el tanatorio hizo estallar a su familia, que le pidieron expresamente que no acudiese. Según ellos, Flavia tenía un conflicto con su padre desde hace años y Manolo verbalizó en vida que no quería que ella estuviera allí.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Flavia, que nos ha contado qué ocurrió en el tanatorio, donde, según testigos, se produjo un tenso enfrentamiento. "Lo primero que me dijeron al entrar por la puerta fue: "¿Tú a qué vienes, a lucirte con la prensa o a ver a tu padre?"", confiesa, "no entienden que, esté yo o no, va a ver prensa".

Pese a que Flavia asegura que ella siempre tuvo buena relación con su padre, según su familia, estos arrastran un conflicto desde hace dos décadas. Flavia es tajante: "No es verdad que mi padre no quisiera que yo estuviera en el velatorio, he estado hablando con él prácticamente todos los meses".

El fallecimiento de Manolo Zarzo ha reavivado un conflicto familiar que el clan Zarzo arrastra desde hace años. ¿Cómo reaccionará la otra parte de la familia a las declaraciones de Flavia?