Ana recuerda cómo el cáncer de mama terminó con su matrimonio: "Si la relación tiene grietas, el cáncer es un tsunami"

Cuando Ana recibió el diagnóstico de que padecía cáncer de mama, su marido comenzó a alejarse de ella. Pese a que durante años aguantó críticas por su físico y reproches por sentirse cansada, un doloroso gesto antes de la operación de pecho le hizo despertar.

Ana Siles

Algunas parejas colapsan ante los problemas de salud o los diagnósticos desesperanzadores, justo cuando más apoyo deben brindarse. Ana Siles lo vivió en primera persona, sintiéndose abandonada por su marido en el momento más difícil de su vida.

En 2015, le diagnosticaron su segundo cáncer. Tras pasar por uno de tiroides, se enfrentaba a un cáncer de mama que le hizo temer por su vida y por el futuro de sus hijos.

En su momento más vulnerable, el marido de Ana se alejó, le reprochaba que estuviera cansada o, incluso, le hacía sentir vergüenza por su físico. "Él no fue capaz de asumir el rol que yo tenía en casa porque pasé de ser superwoman a ser una superviviente", señala.

Según nos cuenta, la falta de apetito sexual, la fatiga constante y la vulnerabilidad fueron cosas que su marido no fue capaz de gestionar. "Si en el matrimonio ya existen grietas, el cáncer es un tsunami que las abre todas", asegura Ana.

Pese a que se planteó la separación en más de una ocasión, su oncólogo le recomendó que no se sometiera a una situación de estrés por el bien del tratamiento. Por eso, decidió continuar, hasta que el día de su operación de pecho, algo le hizo despertar.

Ana y su marido acordaron ir juntos a quirófano, ya que debía ir acompañada por alguien. Sin embargo, antes de entrar, su marido decidió abandonarla. "Para mí fue una puñalada trapera, tuve que llamar a una amiga del trabajo", confiesa.

Aunque aquello fue definitivo en su relación, Ana decidió continuar a su lado dos años más por los niños. Sin embargo, hoy puede decir con orgullo que puso fin a una de las etapas más dolorosas de su vida y reivindica la importancia del apoyo del entorno durante el proceso de las enfermedades.

