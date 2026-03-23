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La familia de Rosalía Cáceres, desaparecida hace 6 años, pide que se reabra el caso: "Quien la conozca sabe que no fue voluntario"

Rosalía Cáceres, una mujer de 75 años, desaparecía en 2020 en Bohonal de Ibor (Cáceres). Ahora, piden a la UCO que revise el caso, como hicieron con el que Francisca Cadenas.

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Los presuntos asesinos de Francisca Cadenas, la mujer que desapareció hace nueve años en Hornachos (Badajoz), ya están en prisión provisional y sin fianza. El caso se ha convertido en un hilo de esperanza para familias que, como la de Francisca, llevan años tratando de esclarecer qué ocurrió con sus familiares que desaparecieron sin dejar rastro.

Abogados Francisca Cadenas

Rosalía Cáceres, una mujer de 75 años de Bohonal de Ibor (Cáceres), desapareció en mayo de 2020. Tras seis años sin tener noticias de Rosalía, su familia pide a la UCO que reabran el caso, como hicieron con el de Francisca Cadenas.

"Hay muchas incógnitas que no están resueltas", advierte Salvador Serrano, el yerno de Rosalía, "han decidido hacer una hipótesis que está llena de contradicciones, dicen que se ha perdido en el campo". Según nos cuenta Salvador, Rosalía se perdió en una zona muy acotada donde se cruzó a mucha gente.

Finalmente se archivó el caso, que se clasificó como una desaparición voluntaria, algo que no convence a la familia. "Quien la conozca sabe que no fue voluntaria, se fue con la cama sin hacer, descongelando la comida... Tenemos claro que han intervenido terceras personas", afirma Salvador.

La resolución del caso de Francisca Cadenas se ha convertido en un hilo de esperanza para la familia de Rosalía Cáceres, que pide que no se les abandone. ¿Lograrán que avance el caso?

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