Mejores momentos | 25 de febrero

“¿Hay algún médico en la sala”: la ‘Gasolina’ enciende a David Amor y lo da todo en La Pista

El invitado ha conseguido un pleno en todas las pruebas musicales y lo ha celebrado por todo lo alto.

Los enfrentamientos entre David Amor y Marisa Jara en La Pista se han convertido en legendarios durante estos programas. De hecho, ella ha reconocido que le daba pena que este fuese su último programa, pero que llegaba con ganas de venganza en la prueba musical.

Sin embargo, en cuanto han sonado las primeras notas de ‘Gasolina’, de Daddy Yankee, el actor ha sido más rápido que un rayo con el pulsador. Se ha impuesto a su rival y no ha dudado en resolver sumando así cinco segundos para su equipo.

Cuando Roberto Leal le ha certificado que la respuesta era correcta, David lo ha dado todo con un twerk que le ha llevado a pedir ayuda después: “¿Hay algún médico en la sala?”, comentaba entre risas. ¡No te lo pierdas!

