Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Karlos Arguiñano arranca la temporada con una receta de pochas con refrito de pimentón

El cocinero ha dado la bienvenida al nuevo curso con una receta facilísima y súper saludable de pochas con refrito de pimentón. Una legumbre que todavía está de temporada y contiene grandes beneficios para la salud.

Karlos Arguiñano arranca la temporada con una receta de pochas con refrito de pimentón

Publicidad

Karlos Arguiñano ha comenzado una nueva temporada de cocina elaborando este plato de pochas con refrito de pimentón. Antes de comenzar, Arguiñano le dijo claramente a la directora del programa: "Quiero empezar con pochas".

Y así ha sido. Es una receta ideal para veganos, vegetarianos y todo aquel que quiera cuidarse con una comida saludable sin renunciar al sabor.

Ingredientes, para 4 personas

  • 500 g de pochas desgranadas (alubia blanca fresca)
  • 1 puerro
  • 1 zanahoria
  • 1 pimiento verde
  • 1 cabeza de ajo
  • 8 rebanadas de pan
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharada de pimentón
  • Perejil
Ingredientes Pochas con refrito de pimentón
Ingredientes Pochas con refrito de pimentón | antena3.com

Elaboración

Calienta una cazuela con 3 cucharadas de aceite. Limpia el puerro, retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas. Enjuágalo bien, córtalo en cuartos de luna finos e introdúcelo en la cazuela. Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo en daditos y agrégalo. Pela la zanahoria, córtala en cuartos de luna finos y añádela. Rehoga las hortalizas a fuego suave-medio durante 5-6 minutos.

Rehoga las hortalizas a fuego suave-medio
Rehoga las hortalizas a fuego suave-medio | antena3.com

Incorpora las pochas, cúbrelas con agua (3 dedos por encima) y sazónalas. Introduce la cabeza de ajo en la cazuela, tápala y cocina las pochas a fuego medio durante 45 minutos. Remueve la cazuela un poco. Retira la cabeza de ajo, pela los ajos y reserva la pulpa. Mantén las pochas calientes.

Extiende las rebanadas de pan sobre una bandeja de horno, introdúcelas en el horno y tuéstalas (a 200º) hasta que se doren. Retíralas y úntalas con la pulpa de ajo.

Retíralas y úntalas con la pulpa de ajo
Retíralas y úntalas con la pulpa de ajo | antena3.com

Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén pequeña. Agrega el pimentón, rehógalo brevemente (5 segundos) y vierte el refrito a la cazuela. Para que los ingredientes liguen un poco, remueve la cazuela con movimientos circulares.

Agrega el pimentón, rehógalo brevemente
Agrega el pimentón, rehógalo brevemente | antena3.com

Reparte las pochas en 4 platos y acompáñalas con las tostadas con ajo. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Es importante no rehogar demasiado el pimentón porque si te pasas aportará toques amargos al plato.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Guisos

Publicidad

Programas

Karlos Arguiñano arranca la temporada con una receta de pochas con refrito de pimentón

Karlos Arguiñano arranca la temporada con una receta de pochas con refrito de pimentón

Isabel Rodríguez

Isabel Rodríguez acusa a Feijóo y a Díaz Ayuso de alardear de su postura con Israel: "De lado de quienes están agrediendo al pueblo palestino"

Esperanza Aguirre en Espejo Público.

Esperanza Aguirre niega el genocidio en Gaza: "Genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos"

Alcalde de Madrid en Espejo Público.
Incidentes de La Vuelta

El alcalde de Madrid, sobre las protestas en La Vuelta: "Estoy indignado porque siguen dando aliento a quienes reventaron las calles de Madrid"

Fabiolo
No te lo pierdas

Fabiolo vuelve a conquistar a las estrellas del cine español: de Alejandro Amenábar a Belén Rueda

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

Las invitadas han tenido buenas premoniciones en el ¿Quién es quién? consiguiendo una buena cantidad de dinero para la grada azul.

Delegado del Gobierno en Madrid.
Protestas

El delegado del Gobierno mantiene que las manifestaciones en La Vuelta fueron pacíficas: "Que nadie lo disfrace de violencia"

Espejo Público habla con Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, sobre las protestas propalestina en La Vuelta ciclista a España. El del PSOE señala que los incidentes fueron puntuales y las movilizaciones fueron pacíficas.

Rifirrafe, protestas Vuelta a España

Tensión en Espejo Público por las protestas que impidieron el final de la Vuelta a España: "Justificamos la violencia"

Polémica protestas de La Vuelta.

Ángel Más, defensor del ciclismo israelí en La Vuelta a España: "Los manifestantes nos seguían con un afán linchador"

Joaquín y Susana, destrozados por el picante: “Esto es como colonia, es una barbaridad”

Joaquín y Susana, destrozados por el picante: “Esto es como colonia, es una barbaridad”

Publicidad