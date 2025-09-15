Karlos Arguiñano arranca la temporada con una receta de pochas con refrito de pimentón

Karlos Arguiñano ha comenzado una nueva temporada de cocina elaborando este plato de pochas con refrito de pimentón. Antes de comenzar, Arguiñano le dijo claramente a la directora del programa: "Quiero empezar con pochas".

Y así ha sido. Es una receta ideal para veganos, vegetarianos y todo aquel que quiera cuidarse con una comida saludable sin renunciar al sabor.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de pochas desgranadas (alubia blanca fresca)

1 puerro

1 zanahoria

1 pimiento verde

1 cabeza de ajo

8 rebanadas de pan

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada de pimentón

Perejil

Ingredientes Pochas con refrito de pimentón | antena3.com

Elaboración

Calienta una cazuela con 3 cucharadas de aceite. Limpia el puerro, retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas. Enjuágalo bien, córtalo en cuartos de luna finos e introdúcelo en la cazuela. Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo en daditos y agrégalo. Pela la zanahoria, córtala en cuartos de luna finos y añádela. Rehoga las hortalizas a fuego suave-medio durante 5-6 minutos.

Rehoga las hortalizas a fuego suave-medio | antena3.com

Incorpora las pochas, cúbrelas con agua (3 dedos por encima) y sazónalas. Introduce la cabeza de ajo en la cazuela, tápala y cocina las pochas a fuego medio durante 45 minutos. Remueve la cazuela un poco. Retira la cabeza de ajo, pela los ajos y reserva la pulpa. Mantén las pochas calientes.

Extiende las rebanadas de pan sobre una bandeja de horno, introdúcelas en el horno y tuéstalas (a 200º) hasta que se doren. Retíralas y úntalas con la pulpa de ajo.

Retíralas y úntalas con la pulpa de ajo | antena3.com

Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén pequeña. Agrega el pimentón, rehógalo brevemente (5 segundos) y vierte el refrito a la cazuela. Para que los ingredientes liguen un poco, remueve la cazuela con movimientos circulares.

Agrega el pimentón, rehógalo brevemente | antena3.com

Reparte las pochas en 4 platos y acompáñalas con las tostadas con ajo. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Es importante no rehogar demasiado el pimentón porque si te pasas aportará toques amargos al plato.