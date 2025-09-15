Para 4 personas
Karlos Arguiñano arranca la temporada con una receta de pochas con refrito de pimentón
El cocinero ha dado la bienvenida al nuevo curso con una receta facilísima y súper saludable de pochas con refrito de pimentón. Una legumbre que todavía está de temporada y contiene grandes beneficios para la salud.
Karlos Arguiñano ha comenzado una nueva temporada de cocina elaborando este plato de pochas con refrito de pimentón. Antes de comenzar, Arguiñano le dijo claramente a la directora del programa: "Quiero empezar con pochas".
Y así ha sido. Es una receta ideal para veganos, vegetarianos y todo aquel que quiera cuidarse con una comida saludable sin renunciar al sabor.
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de pochas desgranadas (alubia blanca fresca)
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 1 pimiento verde
- 1 cabeza de ajo
- 8 rebanadas de pan
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharada de pimentón
- Perejil
Elaboración
Calienta una cazuela con 3 cucharadas de aceite. Limpia el puerro, retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas. Enjuágalo bien, córtalo en cuartos de luna finos e introdúcelo en la cazuela. Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo en daditos y agrégalo. Pela la zanahoria, córtala en cuartos de luna finos y añádela. Rehoga las hortalizas a fuego suave-medio durante 5-6 minutos.
Incorpora las pochas, cúbrelas con agua (3 dedos por encima) y sazónalas. Introduce la cabeza de ajo en la cazuela, tápala y cocina las pochas a fuego medio durante 45 minutos. Remueve la cazuela un poco. Retira la cabeza de ajo, pela los ajos y reserva la pulpa. Mantén las pochas calientes.
Extiende las rebanadas de pan sobre una bandeja de horno, introdúcelas en el horno y tuéstalas (a 200º) hasta que se doren. Retíralas y úntalas con la pulpa de ajo.
Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén pequeña. Agrega el pimentón, rehógalo brevemente (5 segundos) y vierte el refrito a la cazuela. Para que los ingredientes liguen un poco, remueve la cazuela con movimientos circulares.
Reparte las pochas en 4 platos y acompáñalas con las tostadas con ajo. Decora los platos con unas hojas de perejil.
Consejo
Es importante no rehogar demasiado el pimentón porque si te pasas aportará toques amargos al plato.
