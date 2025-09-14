Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Soledad no deseada

Angelines decidió combatir la soledad no deseada tras su jubilación: "Hay que buscar alicientes a la vida"

Tras jubilarse, Angelines se vio sin hijos y sin marido y la casa se le echó encima. Hoy, nos cuenta cómo logró sobrevivir a aquella sensación.

Angelines

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La soledad no deseada se ha convertido en un problema creciente que afecta a personas de todas las edades, con importantes consecuencias para la salud física, emocional y social. Cada vez más estudios advierten que este fenómeno no solo limita el bienestar individual, sino que también plantea un reto para las comunidades y los sistemas de salud.

Angelines lo vivió en primera persona cuando se jubiló. Se encontró sin hijos, sin marido y con una casa que se le hacía demasiado grande.

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la soledad hay que combatirla. "Hay que buscar alicientes porque la vida sigue y hay que vivirla", señala.

Con 64 años, Angelines comenzó a estudiar una carrera universitaria y hoy asegura que es una mujer feliz, completa y que se siente bien consigo misma. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Angelines

Angelines decidió combatir la soledad no deseada tras su jubilación: "Hay que buscar alicientes a la vida"

Bibiana Fernández se sincera: “Me dieron 20 millones de la época por posar en Interviú”

Bibiana Fernández se sincera: “Me dieron 20 millones de la época por posar en Interviú”

Bibiana Fernández y Loles León: “Nos conocimos en Barcelona cuando Franco estaba caliente todavía”

Bibiana Fernández y Loles León: “Nos conocimos en Barcelona cuando Franco estaba caliente todavía”

La semana horribilis de Rosa en Pasapalabra: estancada en el azul y al borde de la despedida
Tras su bicentenario

La semana horribilis de Rosa en Pasapalabra: estancada en el azul y al borde de la despedida

Cristina Pardo sobre Nuria Roca: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto"
¡Indecisión!

Cristina Pardo, sobre Nuria Roca: "Cada vez que preguntas a Nuria por el deporte, está haciendo uno distinto"

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo!
Nueva temporada

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo en este test!

En La Voz cada coach tiene un estilo único: la fuerza de Malú, la emoción de Pablo López, la creatividad de Mika y el carisma de Sebastián Yatra. ¿Quieres saber con quién encajas mejor? Haz nuestro test y descúbrelo.

La receta estrella de Arguiñano: berenjenas rellenas de boloñesa
Para 4 personas

Las berenjenas rellenas de carne de Karlos Arguiñano: "Es una receta con la que se triunfa siempre"

Karlos Arguiñano prepara una versión saludable y sabrosa de berenjenas rellenas de boloñesa para cuatro personas. Un plato ideal para cocinar en casa con ingredientes accesibles y gran sabor casero.

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Mar Flores

La verdad definitiva de Mar Flores: desde su relación con Fernández-Tapias hasta su portada con Lequio

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

Publicidad