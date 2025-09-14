Soledad no deseada
Angelines decidió combatir la soledad no deseada tras su jubilación: "Hay que buscar alicientes a la vida"
Tras jubilarse, Angelines se vio sin hijos y sin marido y la casa se le echó encima. Hoy, nos cuenta cómo logró sobrevivir a aquella sensación.
La soledad no deseada se ha convertido en un problema creciente que afecta a personas de todas las edades, con importantes consecuencias para la salud física, emocional y social. Cada vez más estudios advierten que este fenómeno no solo limita el bienestar individual, sino que también plantea un reto para las comunidades y los sistemas de salud.
Angelines lo vivió en primera persona cuando se jubiló. Se encontró sin hijos, sin marido y con una casa que se le hacía demasiado grande.
Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la soledad hay que combatirla. "Hay que buscar alicientes porque la vida sigue y hay que vivirla", señala.
Con 64 años, Angelines comenzó a estudiar una carrera universitaria y hoy asegura que es una mujer feliz, completa y que se siente bien consigo misma. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
