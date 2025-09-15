Antena 3 LogoAntena3
Protestas

El delegado del Gobierno mantiene que las manifestaciones en La Vuelta fueron pacíficas: "Que nadie lo disfrace de violencia"

Espejo Público habla con Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, sobre las protestas propalestina en La Vuelta ciclista a España. El del PSOE señala que los incidentes fueron puntuales y las movilizaciones fueron pacíficas.

Delegado del Gobierno en Madrid.

Laura Simón
Publicado:

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, apunta que el dispositivo de seguridad de La Vuelta se desplegó todo el fin de semana en la Comunidad y contó con 1.100 policías nacionales y más de 400 guardias civiles. Señala que los agentes velaron por la seguridad de los asistentes y manifestantes propalestinos "que decidieron protestar de forma mayoritariamente pacífica en las calles de Madrid". Reconoce la efectividad de los organismos policiales que participaron en este dispositivo.

Señala que el objetivo del dispositivo siempre ha sido el de compatibilizar el desarrollo deportivo con el de velar por el derecho de manifestación. Reconoce que hubo incidentes puntuales y rechaza la violencia pero no permite "que nadie disfrace de violencia lo que fue un movilización mayoritariamente pacífica y en la que se clamó por la paz y el fin del genocidio en Palestina.

"El mensaje que ha salido de Madrid no es el de una sociedad aletargada"

Considera que el mensaje que ha salido de Madrid no es el de una sociedad aletargada. "En la Constitución se refleja en los derechos fundamentales que velan por la libertad de expresión".

Define las protestas como una manifestación en favor de los derechos humanos, la paz y la solidaridad.

Condena además la postura del PP a este conflicto. "Hablan de violencia para evitar posicionarse claramente donde está la mayoría del pueblo español y están también la mayoría de los votantes del PP que es a favor de la paz y de que termine ese genocidio que tanto dolor está causando".

Sobre la postura de Sánchez , afirma que está liderando a nivel internacional "una respuesta digna para hacer frente a la barbarie de Palestina". "Más de 65.000 civiles han sido asesinados allí y tenemos que reaccionar, es nuestra obligación y la está liderando el presidente del Gobierno de forma acorde al sentir del pueblo de España".

