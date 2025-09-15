La receta griega de Joseba Arguiñano: strapatsada, revuelto de huevo, tomate y feta

Joseba Arguiñano comienza la nueva temporada junto a su padre cocinando una receta espectacular, de origen griego. "Vaya comida rica e importante", asegura Karlos Arguiñano al ver este platazo.

Ingredientes, para 4 personas

1 cebolla

1 diente de ajo

5 g de azúcar

15 ml de vinagre de Módena

1 tomate maduro

4 huevos

100 g de queso feta

4 setas shitake (grandes)

Aceite de oliva virgen extra

3 g de comino molido

3 g de pimentón dulce

6 ramas de tomillo fresco

Perejil

Ingredientes Strapatsada | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Pela el diente de ajo, córtalo en láminas y agrégalo a la sartén. Pela la cebolla, córtala en juliana fina e introdúcela en la sartén. Cocina las hortalizas a fuego medio durante 4-5 minutos. Agrega el azúcar y el vinagre, y cocina las hortalizas a fuego medio durante 5 minutos más. Ralla el tomate e incorpóralo. Agrega el pimentón y el comino. Cocina todo a fuego medio durante 6-8 minutos hasta que la mezcla quede bastante seca.

Ralla el tomate e incorpóralo | antena3.com

Casca los huevos a un bol y bátelos bien. Incorpóralos a la sartén de las hortalizas y cocínalos un poco a fuego suave. Baja el fuego de la sartén. Corta la mitad del queso en dados, añádelos a la sartén y cocina el revuelto a fuego suave (removiéndolo a menudo) hasta que consigas la textura deseada.

Corta la mitad del queso en dados, añádelos a la sartén y cocina el revuelto | antena3.com

Calienta una plancha con 2 cucharadas de aceite. Coloca encima las setas (sin tallo) y cocínalas a fuego o suave-medio durante 2-3 minutos por cada lado.

Coloca encima las setas (sin tallo) y cocínalas | antena3.com

Deshoja las ramas de tomillo, ponlas en un mortero y májalas un poco. Añade 2-3 cucharadas de aceite y el resto del queso (cortado en daditos), y maja los ingredientes hasta que se integren.

Sirve en cada plato 1 seta y una porción de revuelto. Adereza los platos con el aceite de tomillo y queso, y decóralos con unas hojas de perejil.

Consejo

Recordad que unos buenos huevos revueltos requieren su tiempo, así que no tengáis prisa.