Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

La receta griega de Joseba Arguiñano: strapatsada, revuelto de huevo, tomate y feta

Joseba Arguiñano vuelve a cocinar junto a su padre una receta que quita el sentido: de origen griego y con un saborazo impresionante.

La receta griega de Joseba Arguiñano: strapatsada, revuelto de huevo, tomate y feta

Publicidad

Joseba Arguiñano comienza la nueva temporada junto a su padre cocinando una receta espectacular, de origen griego. "Vaya comida rica e importante", asegura Karlos Arguiñano al ver este platazo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 5 g de azúcar
  • 15 ml de vinagre de Módena
  • 1 tomate maduro
  • 4 huevos
  • 100 g de queso feta
  • 4 setas shitake (grandes)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 3 g de comino molido
  • 3 g de pimentón dulce
  • 6 ramas de tomillo fresco
  • Perejil
Ingredientes Strapatsada
Ingredientes Strapatsada | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Pela el diente de ajo, córtalo en láminas y agrégalo a la sartén. Pela la cebolla, córtala en juliana fina e introdúcela en la sartén. Cocina las hortalizas a fuego medio durante 4-5 minutos. Agrega el azúcar y el vinagre, y cocina las hortalizas a fuego medio durante 5 minutos más. Ralla el tomate e incorpóralo. Agrega el pimentón y el comino. Cocina todo a fuego medio durante 6-8 minutos hasta que la mezcla quede bastante seca.

Ralla el tomate e incorpóralo
Ralla el tomate e incorpóralo | antena3.com

Casca los huevos a un bol y bátelos bien. Incorpóralos a la sartén de las hortalizas y cocínalos un poco a fuego suave. Baja el fuego de la sartén. Corta la mitad del queso en dados, añádelos a la sartén y cocina el revuelto a fuego suave (removiéndolo a menudo) hasta que consigas la textura deseada.

Corta la mitad del queso en dados, añádelos a la sartén y cocina el revuelto
Corta la mitad del queso en dados, añádelos a la sartén y cocina el revuelto | antena3.com

Calienta una plancha con 2 cucharadas de aceite. Coloca encima las setas (sin tallo) y cocínalas a fuego o suave-medio durante 2-3 minutos por cada lado.

Coloca encima las setas (sin tallo) y cocínalas
Coloca encima las setas (sin tallo) y cocínalas | antena3.com

Deshoja las ramas de tomillo, ponlas en un mortero y májalas un poco. Añade 2-3 cucharadas de aceite y el resto del queso (cortado en daditos), y maja los ingredientes hasta que se integren.

Sirve en cada plato 1 seta y una porción de revuelto. Adereza los platos con el aceite de tomillo y queso, y decóralos con unas hojas de perejil.

Consejo

Recordad que unos buenos huevos revueltos requieren su tiempo, así que no tengáis prisa.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

Explosión mortal.

Un piso okupado, posible foco de la explosión que deja un muerto en Madrid: "Le vi colgando de cintura para abajo para caer al vacío"

La receta griega de Joseba Arguiñano: strapatsada, revuelto de huevo, tomate y feta

La receta griega de Joseba Arguiñano: strapatsada, revuelto de huevo, tomate y feta

Karlos Arguiñano arranca la temporada con una receta de pochas con refrito de pimentón

Karlos Arguiñano arranca la temporada con una receta de pochas con refrito de pimentón

Isabel Rodríguez
Manifestación La Vuelta

Isabel Rodríguez acusa a Feijóo y a Díaz Ayuso de alardear de su postura con Israel: "De lado de quienes están agrediendo al pueblo palestino"

Esperanza Aguirre en Espejo Público.
Guerra en Gaza

Esperanza Aguirre niega el genocidio en Gaza: "Genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos"

Alcalde de Madrid en Espejo Público.
Incidentes de La Vuelta

El alcalde de Madrid, sobre las protestas en La Vuelta: "Estoy indignado porque siguen dando aliento a quienes reventaron las calles de Madrid"

José Luis Martínez- Almeida, alcalde de Madrid, no entiende que desde el Gobierno no se condene la violencia de las protestas propalestinas de La Vuelta que dejaron 20 agentes heridos. "Si a los agentes no les dejas usar los medios, no van a poder hacer su trabajo", añade.

Fabiolo
No te lo pierdas

Fabiolo vuelve a conquistar a las estrellas del cine español: de Alejandro Amenábar a Belén Rueda

Nuestro reportero de los famosos vuelve a la carga para la cuarta temporada. Esta vez, se ha colado en la premier de la última película de Alejandro Amenábar.

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

Delegado del Gobierno en Madrid.

El delegado del Gobierno mantiene que las manifestaciones en La Vuelta fueron pacíficas: "Que nadie lo disfrace de violencia"

Rifirrafe, protestas Vuelta a España

Tensión en Espejo Público por las protestas que impidieron el final de la Vuelta a España: "Justificamos la violencia"

Publicidad