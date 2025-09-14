La verdad definitiva de Mar Flores: desde su relación con Fernández-Tapias hasta su portada con Lequio

Entre confesiones sobre su exmarido Carlo Costanzia, la verdad de su romance con Fernández-Tapias o su enfrentamiento con Alessandro Lequio, Mar Flores rompe su silencio en una sincera entrevista en Y ahora Sonsoles. Tres décadas después, la modelo elige contar su verdad.

Carlo Costanzia: su mayor herida

En su entrevista con Sonsoles Ónega, Mar Flores reconoció que la relación con su exmarido Carlo Costanzia ha sido una de las heridas más profundas de su vida, pero también una de las que más le ha enseñado. Su enamoramiento fue tan fuerte como la caída.

Desde los malos tratos hasta el momento en el que Carlo se llevó a su hijo en común a Italia sin su consentimiento, Mar recuerda aquellos años como unos de los más dolorosos de su vida: "Empezó con pasión y terminó con terror".

La relación con Fernández-Tapias

Sobre su romance con Fernando Fernández-Tapias, Mar explicó que la relación se rompió porque pertenecían a mundos distintos. Según sus palabras, en aquella época “se manejaban a las personas de otra manera” y las diferencias generacionales y de visión de vida acabaron pesando más que el cariño que se tenían.

La empresaria recalcó que siempre guardará un recuerdo afectuoso del empresario, pero que con el tiempo comprendió que su historia no podía perdurar.

La polémica de Lequio

Uno de los momentos más tensos de la semana llegó con sus declaraciones sobre Alessandro Lequio. Mar no dudó en lanzar un dardo contra él, asegurando que “a lo mejor tendría que pasar por terapia para tratar su agresividad hacia las mujeres”.

La modelo recordó el dolor que le provocó la famosa portada que ambos protagonizaron hace décadas y cómo ese episodio afectó gravemente a su salud. A día de hoy, mantiene que Lequio sigue proyectando una hostilidad injustificada hacia ella y niega rotundamente su versión de los hechos.

Mar en calma

Por último, Mar Flores respondió a las críticas que la han acompañado durante años, en especial a quienes la acusan de haber estado con hombres solo por dinero. Con firmeza, dejó claro que “el amor no tiene precio” y que también ha mantenido relaciones con personas que tenían menos que ella.

Con la publicación de su libro Mar en calma, la modelo afirma haber encontrado la paz interior que buscaba. Hoy, más que nunca, quiere que sea su propia voz la que defina su historia, sin etiquetas ni prejuicios.